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美國通膨升溫 AI 五層蛋糕論驅動基礎建設長期投資契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每股七巨頭與主要指數走勢。(資料來源：Bloomberg)
每股七巨頭與主要指數走勢。(資料來源：Bloomberg)

在全球AI浪潮快速發展下，市場焦點多集中於晶片與軟體應用，但隨著人工智慧逐步走向商業化與普及化，其背後所需的基礎設施也成為不可忽視的重要投資主題。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾以「AI五層蛋糕論」形容人工智慧產業架構。其中，基礎建設不僅是AI運作的根基，更是推動產業持續擴張的重要支柱。

近期能源價格上漲推動美國消費者物價指數（CPI）數據超出預期，顯示通膨可能在更長時間內維持高位。能源價格的上漲也讓市場波動增高，並增加了利率走勢的不確定性，美國升息疑慮再起，市場波動加劇。

法人指出，現今的基礎建設股票與過去偏向防禦型資產不同，在AI時代下，基礎建設不僅提供穩定現金流，更具備受惠於數位與能源轉型趨勢的成長潛力，可望成為兼具收益與成長的核心配置。

聯邦投信表示，看好全球AI發展所帶動的基建需求，投資人可考慮聯邦民生基礎建設股票入息基金 ，該基金聚焦全球民生基礎建設產業，布局電力公用事業、能源基礎設施、通訊網路及數據中心等相關企業。在AI應用持續普及的過程中，看好AI科技電力強大需求，布局受益於半導體、美國製造、資料中心發展等相關公司。該基金亦榮獲2026年《理柏台灣基金獎》主題股票－基礎設施三年期獎項肯定。

基礎建設 美國 黃仁勳

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