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【專家之眼】懲罰關稅、301條款 受害的台灣產業競爭力

聯合報／ 盧信昌／台大國企所副教授
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)

早在21世紀初，台灣與美國即進行一連串的雙邊談判，包括台美自由貿易協定在內，也有美國國會以決議案形式背書。雖拉近台美經貿與投資關係的各種嘗試，在不同總統任內曾經數次討論；但在川普第二任的強勢主導下，終於在今年2月完成簽署「台灣與美國間對等貿易協定」。

白宮新聞室於2日發布，根據「301條款」發動調查的第一階段結果，將對60個經濟體的貨品課徵10％到12.5%關稅；第一時間全球輿論嘩然，認為是川普又一次挑動貿易不確定性，勢將損害好不容易才稍喘息的2026年經濟。何況，台美協定業已完成簽署，改善強制勞動（forced labor）的承諾也已納入；美國貿易談判辦公室卻又啟動依301條款調查違逆事項，並最終對英國、歐盟和台灣在內的15個地區課徵10%懲罰性關稅。

美國貿易代表署的談判大使葛里爾進一步表示，啟動301調查是針對不公平貿易或是有問題的競爭行為；此次則係針對貿易夥伴的企業或產業供應來源，是否涉及以強迫勞動投入生產之審查。只要盟邦持續落實對等協定內容，美國也會作完整、充分的考慮，並採取有效措施來解決。

首先，川普政府的主張很明確，不僅要以提高關稅來改善貿易赤字，更要促成美國的外來投資；同時，關稅收入、未來的就業增加，及在美國境內的擴產，都能擴大稅基、增加稅收，從而改善美國政府歲出與歲入之間的潛在落差。關於先進半導體的投資、工業區的遷移設置，以及美國主張高端半導體要有一半的市占率，台灣政府已承諾的，都必須在近幾年內逐一兌現。

其次，對台灣的懲罰關稅10%，看似低於日韓的12.5%；惟晚近台灣對美國進出口發生的貿易逆差，不但位居第一，且持續以近乎100%的速度暴增中。接著還有以產能過剩為罪名的「301調查」與懲罰關稅。

根據葛里爾的說明，關於產能過剩的後續調查，將於正式報告完成後另行宣布。但烏克蘭戰事正陷入僵局、巴勒斯坦的重建也仍遙遙無期；更何況伊朗戰爭，究竟趨於緩和還是擴大？就連川普本人也說不準。一連串的政經風險，無論油價上漲、航運安全，或是全球消費信心，與經貿活動的連動關係都讓人無法樂觀以待。

再則，對美出口增加，主要集中在自動處理單元、無全處理能力的半單元、插件機殼；上述兩項的出口成長，金額各占400億美元中大約一半。所謂「無全處理能力的半單元」是指具有以下一到兩樣內嵌的機殼：儲存單元、輸入單元、輸出單元。

最令人訝異的是，與去年同期比較，今年前四個月的製造業生產指數累計增加22.71%；其中電子零組件業的產值達2兆1,779億元，較諸去年同一季度增加25.29%，相當於4,200億元。反觀台灣對美出口，1到4月的年增近九成，出口金額則暴增400億美元，約當新台幣1.2兆元；顯示台灣的出口增加，當中仍有一半的產值並非源自在地的台灣生產加值。

最後，美國經貿部門的涉台判斷及提出之具體要求，都益發精準、迂迴且細膩；在在讓台灣政府的談判代表無法在壓力下開口拒絕，卻也不必面對台灣人民的審視。

一如在台美對等協定內加入的條款之一，即強迫勞動的問題改正；美方先是受理某國際媒體的檢舉函，並在去年9月對台灣某企業產品進行攔截、扣關，在殺雞儆猴之下，不僅該企業的股價瞬間蒸發三成，九個多月過去，至今仍哭訴無門。在台美關係最好的自我催眠下，受害最深的是台灣企業的國際布局與全球競爭力。

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