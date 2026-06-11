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央行：房市信用管制就到這 不會再更緊...非全面鬆綁
中央銀行總裁楊金龍一句「選擇性信用管制就到這裡」，讓市場樂觀解讀房市管制措施最壞情況已過，營建類股出現報復性上漲。不過，這句話真正能確認的，恐怕只是央行不再加碼緊縮，距離市場期待的「全面鬆綁」，仍有一段不小距離。
原因在於，央行現在面對的不是單一房市問題，而是整體資金環境變化。新青安7月底落日後，2.0將無縫接軌上路，本質上仍是一項支持購屋需求政策。若一邊有政府提供貸款協助，另一邊央行又大幅放鬆信用管制，市場資金很可能重新流向房地產，恐怕讓剛降溫的房價飆風再起，導致央行打炒房成效前功盡棄。
第七波選擇性信用管制後，房市交易量明顯萎縮，價格開始盤整，某種程度確實符合房市軟著陸的政策方向。但對央行而言，房市還不到放心全面鬆手地步；若政策訊號過度寬鬆，很容易被市場解讀成「央行轉向救房市」。因此，正確解讀楊金龍的說法，應該是「不會再更緊」，而不是「準備開始放鬆」。
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