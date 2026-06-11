央行釋善意 房市有望復活 資金股轉房...營建業期待

央行釋善意，房市有望復活。央行總裁楊金龍昨（10）日在立院表示，房市選擇性信用管制「就到這」。

業界解讀，央行不再強化房市管制力道，甚至可能鬆綁，下半年房市將迎復活契機。

其中，新屋待售量有望率先去化，包括代銷、營建業將迎來一波活水，昨天有超過十檔營建股漲停表態，整體上市營建指數漲逾4%，是昨日台股熱點。市場解讀，當前股市處於調整期但相對穩健，原本停駐股市資金可能有部分會有序轉進房地產，將房產作為新的資產配置標的，「股轉房」效應值得期待。

針對央行可能鬆綁選擇性信用管制，多數建商表示「樂見其成」，建商指出，央行第七波選擇性信用管制自2024年9月實施至今，房市買氣冷到不行，對業界衝擊不小。

過去近兩年不少中小型建商出現財務問題倒閉，產業發展並不健康，也影響到許多換屋族，房市既已降溫回歸理性，期望央行鬆綁信用管制。

專家認為，若房市買氣回溫，第一線代銷將明顯受惠，海悅、愛山林等皆手握多筆案量，若銷售期順暢，對代銷業績將有助益。