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央行：房市信用管制就到這 市場解讀不會進一步收緊政策

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。記者曾原信／攝影
中央銀行總裁楊金龍。記者曾原信／攝影

中央銀行總裁楊金龍昨（10）日明確表示，目前房市管制措施「就到這裡」。市場解讀楊金龍明確釋出央行現階段暫無進一步收緊房市信用管制訊號。

楊金龍昨日赴立法院財政委員會進行業務報告並接受質詢。

面對立委關切央行是否可能進一步加大選擇性信用管制力道，楊金龍明確表達「就到這裡」。

國民黨立委林德福質詢時指出，根據內政部統計，今年前四月全台建物買賣移轉棟數約8萬500棟，較去年同期減少4.9%，顯示房市交易已明顯降溫，市場關注央行是否仍有進一步房市措施。

對此，楊金龍回應表示，央行目前實施的選擇性信用管制措施維持既有架構，「就到這裡」，央行將持續觀察房市發展與金融機構授信情況。

央行今年3月理監事會決議，將自然人第二戶購屋貸款最高成數由原先五成調升至六成，反映部分區域房市已有降溫跡象。不過，央行當時仍認為不動產貸款集中度偏高，房價尚未出現明顯修正，因此仍有必要維持一定強度的信用管制措施，以降低金融體系風險。

此外，國民黨立委顏寬恒則關切，在AI投資熱潮及出口表現強勁帶動下，今年經濟成長可望優於近年平均水準，企業獲利改善、股市財富效果增強，加上民間投資動能升溫，是否可能使資金再度流向房地產市場，進一步推升房價及交易熱度，甚至抵銷過去一年多來房市降溫成果。

對此，楊金龍表示，央行將持續密切關注國內外經濟金融情勢，以及資金流向與房市變化，適時檢視相關政策效果。

至於央行6月18日理監事會將以哪些關鍵指標作為評估房市政策調整依據？甚至是否可以鬆綁管制？楊金龍則以理監事會進入緘默期為由，未進一步透露相關細節。他表示，待理監事會結束後，將於會後向外界完整說明決策考量與政策方向。

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