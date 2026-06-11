張安平：不是AI太強 是人類太懶

「ＡＩ是工具不是智慧；真正該警惕的不是ＡＩ太強，而是人類太懶：懶得思考、懶得判斷、懶得承擔責任。」當全球企業競逐算力、資料與演算法，台泥企業團董事長張安平昨說，鼓勵企業經營者應反思文明價值與人類定位。他指出，ＡＩ是軟體革命，但也是能源革命，當科技力量持續放大，ＡＩ就是一個鏡子，讓我們重新思考人是什麼？文明為何存在？進步為的是什麼？

台灣董事學會昨舉辦「二○二六董事學會十五周年年會」，張安平以「在ＡＩ時代重新發現人類的位置」為題，探討企業治理在新時代的使命。

張安平表示，從農業文明、工業文明、資訊文明到ＡＩ文明，人類文明的本質是一部能源利用史；多數人談文明時，想到的是帝王、宗教、法律與戰爭，但若把時間尺度拉長，人類文明其實是一段不斷掌握能源、轉換能源的歷史。從遠古巨石文明到今日ＡＩ資料中心，每一次文明的躍升，背後都伴隨著能源利用方式的重大改變。

張安平說，農業文明利用的是陽光，太陽照耀土地，土地生產糧食，糧食供養人類與牲畜；工業文明則是利用數億年前被封存於地下的陽光，也就是煤炭與石油，人類藉由蒸汽機、電力突破土地與季節的限制；到了資訊文明，電腦與網路讓知識突破時間與空間束縛，資訊開始以前所未有的速度流通。而如今的ＡＩ文明，則建立在電子流動與龐大電力系統之上。

他認為，每一次向ＡＩ提出問題的背後都有資料中心、電網、儲能設備與冷卻系統同步運作。生成式ＡＩ的快速發展，意味著電力需求正以前所未見的速度攀升，「當ＡＩ變得更聰明的時候，電表其實也轉得很開心。」因此，理解能源，某種程度也是理解文明本身，不過在能源與科技不斷推進之際，人類正面臨文明史上前所未有的挑戰。

當愈來愈多決策被交給演算法，人們往往只關注效率，卻忽略了質疑與判斷的重要性，最終失去的將不只是判斷能力，更是文明修正自身的能力。

他提出三項提醒：所有系統都必須接受質疑；重大決策都必須保留人的最終判斷；效率與成長不應被視為最高價值。

張安平指出，今日社會討論ＡＩ最大的盲點在於過度關注ＡＩ，卻忽略更重要的「文明智慧」，「人工智慧問的是：我們能做什麼；文明智慧問的是：我們應該做什麼」。前者提升能力、後者決定方向；前者讓人類飛得更快，後者則決定飛向何方。