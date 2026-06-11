國鼎論壇 北桃高共談AI城市治理

「二○二六國鼎智慧城市論壇」昨登場，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與高雄市長陳其邁同台，聚焦大選後各地方的ＡＩ施政布局。三位首長一致強調，透過人工智慧（ＡＩ）解決城市治理痛點、打造智慧城市，已是當前施政的核心主軸。

主辦方李國鼎科技發展基金會董事長王伯元致詞指出，智慧城市的真正價值在於從交通、醫療、高齡照護到環境永續著手，讓城市更安全、更有溫度。

台北市長蔣萬安表示，北市前年已訂定「市政府人工智慧作業指引」，並編列五年競爭型預算，目前一九九九市民熱線處理時間大幅縮短百分之九十，並在急重症救護、地下自來水管網等領域導入ＡＩ，朝智慧韌性城市邁進。

蔣萬安說，輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區，預計創造超過一萬個工作機會、吸引至少四百億元資金，期盼發揮磁吸效應，讓台北成為ＡＩ產業最強心臟。

國鼎基金會的董事、善科基金會董事長和桃園市長三種身分的張善政則指出，半導體產業促成了社會城市的發展，科技基礎全面影響城市發展。他呼籲，各縣市政府另組「縣市智慧城市聯盟」，建立常態性交流機制，互補優勢。

高雄市長陳其邁則分享「智慧高雄燈塔計畫」，與輝達、Linker Vision合作，將日常交通、空汙、淹水等治理痛點整合至單一平台，全面提升治理效率。他舉例，高雄近年成功舉辦多場大型演唱會，即是運用大數據精準解決車流、人流疏散及周邊公共服務的配置。