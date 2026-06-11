聽新聞
0:00 / 0:00

國鼎論壇 北桃高共談AI城市治理

聯合報／ 記者楊正海江婉儀王昭月／連線報導
台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右）致贈三位市長李國鼎先生使用的1號高爾夫球桿。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右）致贈三位市長李國鼎先生使用的1號高爾夫球桿。記者曾學仁／攝影

「二○二六國鼎智慧城市論壇」昨登場，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與高雄市長陳其邁同台，聚焦大選後各地方的ＡＩ施政布局。三位首長一致強調，透過人工智慧（ＡＩ）解決城市治理痛點、打造智慧城市，已是當前施政的核心主軸。

主辦方李國鼎科技發展基金會董事長王伯元致詞指出，智慧城市的真正價值在於從交通、醫療、高齡照護到環境永續著手，讓城市更安全、更有溫度。

台北市長蔣萬安表示，北市前年已訂定「市政府人工智慧作業指引」，並編列五年競爭型預算，目前一九九九市民熱線處理時間大幅縮短百分之九十，並在急重症救護、地下自來水管網等領域導入ＡＩ，朝智慧韌性城市邁進。

蔣萬安說，輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區，預計創造超過一萬個工作機會、吸引至少四百億元資金，期盼發揮磁吸效應，讓台北成為ＡＩ產業最強心臟。

國鼎基金會的董事、善科基金會董事長和桃園市長三種身分的張善政則指出，半導體產業促成了社會城市的發展，科技基礎全面影響城市發展。他呼籲，各縣市政府另組「縣市智慧城市聯盟」，建立常態性交流機制，互補優勢。

高雄市長陳其邁則分享「智慧高雄燈塔計畫」，與輝達、Linker Vision合作，將日常交通、空汙、淹水等治理痛點整合至單一平台，全面提升治理效率。他舉例，高雄近年成功舉辦多場大型演唱會，即是運用大數據精準解決車流、人流疏散及周邊公共服務的配置。

蔣萬安 張善政 陳其邁

延伸閱讀

國鼎智慧城市論壇 蔣萬安、陳其邁、張善政一同出席

出席智慧城市論壇 張善政盼成立「智慧城市聯盟」可每年交流

張善政明率團赴泰、新、馬 考察智慧農業、城市治理

蔣萬安市政總質詢結束 議會點出這「嚴重問題」影響政策推動

相關新聞

觀察站／政策解讀 房市全面鬆綁 還言之過早

中央銀行總裁楊金龍一句「選擇性信用管制就到這裡」，讓市場立刻樂觀解讀房市管制措施最壞情況已過，營建類股也出現報復性上漲。不過，這句話真正能確認的，恐怕只是央行不再加碼緊縮，距離市場期待的「全面鬆綁」，仍有一段不小距離。

釋鴿派訊號 楊金龍：通膨預期未見高漲跡象

中央銀行十八日舉行第二季理監事會，市場關注美伊戰爭與中東局勢推升國際油價，是否會讓國內通膨壓力升溫，牽動利率決策。不過，央行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢表示，目前國內並沒有輸入性通膨，通膨預期也沒高漲跡象。金融圈人士解讀，楊金龍此番談話釋出鴿派訊號，預期下周央行利率將連九凍。

新青安2.0 考慮提高婚育宅貸款額度

青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）七月卅一日屆期，財政部長莊翠雲昨說，預計本月底前公布新青安二點○方案，其中會考慮提高婚育宅的貸款額度。中央銀行總裁楊金龍則表示，會建議財政部寬限期五年不變，但可採取三加一加一的方式，避免政策過度寬鬆。

主權基金 「先清楚目的 再決定架構」

賴清德總統在就職一周年演說中宣布將設立首個主權基金。中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢表示，對於國家主權基金的成立原則上樂觀其成，若有完整制度設計與明確目標，不排除由外匯存底採「有償撥用」方式挹注資金，但強調在討論資金來源之前，更重要的是先釐清基金設立目的，是以追求投資報酬為主的財務型基金，還是肩負扶植企業海外布局的產業型基金；先清楚目的再決定架構。

「離風險還很遠」股市「四貸同堂」央行稱情勢可控

台股今年以來在ＡＩ產業熱潮帶動下屢創新高，市場資金動能強勁，也引發投資人加大槓桿操作的現象，多位立委關切近期市場出現房貸、車貸、信貸及融資質押「四貸同堂」情況，是否可能累積金融體系風險，中央銀行總裁楊金龍表示，雖然市場資金槓桿程度提高，但目前觀察距離系統性風險「還很遠」，整體情勢仍在可控範圍內。

房市管制踩煞車 楊金龍：就到這裡

中央銀行將於下周四（十八日）舉行第二季理監事會，央行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢表示，「選擇性信用管制就到這裡」。市場人士解讀，央行房市政策已逐步轉向觀察政策效果；理監事會再度加碼管制的機率不高，但是否進一步鬆綁，仍須視房價、交易量與銀行不動產放款集中度變化而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。