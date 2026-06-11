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「離風險還很遠」股市「四貸同堂」央行稱情勢可控

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

台股今年以來在ＡＩ產業熱潮帶動下屢創新高，市場資金動能強勁，也引發投資人加大槓桿操作的現象，多位立委關切近期市場出現房貸、車貸、信貸及融資質押「四貸同堂」情況，是否可能累積金融體系風險，中央銀行總裁楊金龍表示，雖然市場資金槓桿程度提高，但目前觀察距離系統性風險「還很遠」，整體情勢仍在可控範圍內。

至於台股近期的回檔，楊金龍表示，市場本來就不可能只漲不跌，適度回檔是「健康」的。

台股昨天受到科技股賣壓湧現拖累，大盤指數下跌一四七八點，收四萬三二二五點；其中外資賣超九三五億元，金額創史上第八大，並且已經是「連五賣」，合計賣超金額高達四三七四億元。

楊金龍昨赴立院財委會備詢，立委郭國文指出，台股大漲帶動投資熱潮，不少民眾透過房貸、車貸、信用貸款甚至股票融資等方式投入市場，形成所謂「四貸同堂」現象，令人擔憂是否出現過度槓桿化問題。楊金龍表示，目前金融體系資產品質及市場運作仍屬穩健，「我覺得離風險還很遠啦」，但也認同主管機關必須提高警覺，金管會改為持續加強監理與風險控管。

外資動向方面，立委賴士葆質疑，近期外資大幅賣超台股，是否使台股淪為外資的「提款機」。楊金龍指出，台股配息率相對較高，吸引大量外資進出操作。統計六月以來外資淨匯出約五十億美元，相較整體外資規模並不大。

楊金龍說，近年外資投入台股金額顯著增加，規模較過去成長兩至三倍，交易頻率也明顯提高。央行樂見國際資金來台投資，並維持市場自由開放原則，不會限制資金流入，也不會刻意打壓股市。

然而，他也提醒投資人應留意財務槓桿過高所帶來的風險，並呼籲金融機構避免資金過度集中於股市，以維持金融市場穩定。

中央銀行 楊金龍 台股

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