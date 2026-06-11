釋鴿派訊號 楊金龍：通膨預期未見高漲跡象

中央銀行十八日舉行第二季理監事會，市場關注美伊戰爭與中東局勢推升國際油價，是否會讓國內通膨壓力升溫，牽動利率決策。不過，央行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢表示，目前國內並沒有輸入性通膨，通膨預期也沒高漲跡象。金融圈人士解讀，楊金龍此番談話釋出鴿派訊號，預期下周央行利率將連九凍。

主計總處日前公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點二，突破百分之二通膨警戒線，創近十四個月新高；核心ＣＰＩ年增率也達百分之二點一二。不過，主要受到去年油料費、蔬菜價格基期偏低，加上短期天候因素影響。面對立委詢問，楊金龍認為主計總處評估全年ＣＰＩ年增率百分之一點九三，仍低於百分之二。

立委李彥秀詢問，央行於二○二四年三月曾預防性升息半碼，「總裁覺得效果好不好？」楊金龍說，以當時狀況來看，預防性升息「是正確的」。但這次央行是否可能採取同樣作法，楊指出，若央行判斷未來半年到一年通膨預期都會在百分之二以上，採取預防性升息會比較適當，也可降低未來政策調整成本；但若物價上漲只是短期現象，且預期未來通膨會回落，就不需要採取緊縮措施。

楊金龍表示，這波通膨主要是供給面因素推升，台灣政府以供給面政策應對比較成功，但貨幣政策比較無效。他說，各個機構都認為台灣物價是穩定的，對其他主要經濟體來說，「台灣物價相對平穩，除非戰爭造成油價持續上漲」。

但楊金龍也坦言，美伊戰事確實比預期的久，央行不排除上調ＣＰＩ預估值。

金融圈人士表示，楊金龍談話等於替理監事會定調，央行會密切觀察油價、匯率與民生物價，但在通膨尚未確認轉為長期壓力前，不急於升息。尤其能源、糧食等供給面衝擊，單靠貨幣政策效果有限；若升息壓抑需求，反而可能增加企業與民眾資金成本，對實質物價穩定幫助有限。

外銀看法也偏向央行利率將連九凍，ＩＮＧ認為，若中東石油供應持續受阻，未來幾個月油價可能進一步上揚，央行到第三季就有升息可能；澳盛銀行也預測，台灣五月通膨升溫已經為升息打開大門，不排除第三季升息半碼。

金融圈人士分析，央行下周理監事會大方向可能是「利率按兵不動、口頭保留彈性」，一方面單月ＣＰＩ突破百分之二確實需要注意，但另一方面國際油價、中東局勢恐怕更為關鍵，一旦油價長期高檔且外溢到整體物價，央行才可能重新評估升息的必要性。