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主權基金 「先清楚目的 再決定架構」

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

賴清德總統在就職一周年演說中宣布將設立首個主權基金中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢表示，對於國家主權基金的成立原則上樂觀其成，若有完整制度設計與明確目標，不排除由外匯存底採「有償撥用」方式挹注資金，但強調在討論資金來源之前，更重要的是先釐清基金設立目的，是以追求投資報酬為主的財務型基金，還是肩負扶植企業海外布局的產業型基金；先清楚目的再決定架構。

立委王世堅指出，南韓二○○五年成立主權基金後，資產規模已成長至逾一千六百億美元，台灣無論外匯存底規模或經濟實力均不遜於南韓，若能妥善規畫，未來發展潛力可望更勝一籌。

楊金龍表示，央行過去對直接動用外匯存底態度較為保守，主要考量外匯存底肩負維持金融穩定與匯率調節功能。不過若參考新加坡政府投資公司模式，由政府透過有償方式取得資金，再進行專業投資運作，相關作法具有討論空間，但仍須建立嚴謹制度與配套措施。

楊金龍認為，主權基金能否成功，關鍵不只是資金規模，更重要的是定位與治理架構。他說，推動主權基金應先確認核心問題，「基金到底要做什麼？」

楊金龍指出，若以追求長期投資報酬為目標，則可參考新加坡投資公司、南韓投資公司或挪威主權基金模式，以全球資產配置提高國家財富收益；但若主要目的是協助台灣企業拓展海外市場、強化國際競爭力，則較接近新加坡淡馬錫。

根據目前政府高層釋出的訊息，未來主權基金方向可能偏向支援本國企業海外發展，協助台灣企業進行國際布局與策略投資。

主權基金 王世堅 中央銀行

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