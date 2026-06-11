主權基金 「先清楚目的 再決定架構」

賴清德總統在就職一周年演說中宣布將設立首個主權基金。中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢表示，對於國家主權基金的成立原則上樂觀其成，若有完整制度設計與明確目標，不排除由外匯存底採「有償撥用」方式挹注資金，但強調在討論資金來源之前，更重要的是先釐清基金設立目的，是以追求投資報酬為主的財務型基金，還是肩負扶植企業海外布局的產業型基金；先清楚目的再決定架構。

立委王世堅指出，南韓二○○五年成立主權基金後，資產規模已成長至逾一千六百億美元，台灣無論外匯存底規模或經濟實力均不遜於南韓，若能妥善規畫，未來發展潛力可望更勝一籌。

楊金龍表示，央行過去對直接動用外匯存底態度較為保守，主要考量外匯存底肩負維持金融穩定與匯率調節功能。不過若參考新加坡政府投資公司模式，由政府透過有償方式取得資金，再進行專業投資運作，相關作法具有討論空間，但仍須建立嚴謹制度與配套措施。

楊金龍認為，主權基金能否成功，關鍵不只是資金規模，更重要的是定位與治理架構。他說，推動主權基金應先確認核心問題，「基金到底要做什麼？」

楊金龍指出，若以追求長期投資報酬為目標，則可參考新加坡投資公司、南韓投資公司或挪威主權基金模式，以全球資產配置提高國家財富收益；但若主要目的是協助台灣企業拓展海外市場、強化國際競爭力，則較接近新加坡淡馬錫。

根據目前政府高層釋出的訊息，未來主權基金方向可能偏向支援本國企業海外發展，協助台灣企業進行國際布局與策略投資。