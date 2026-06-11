新青安2.0 考慮提高婚育宅貸款額度

青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）七月卅一日屆期，財政部長莊翠雲昨說，預計本月底前公布新青安二點○方案，其中會考慮提高婚育宅的貸款額度。中央銀行總裁楊金龍則表示，會建議財政部寬限期五年不變，但可採取三加一加一的方式，避免政策過度寬鬆。

立法院財委會昨審查央行、財政部預算案，立委關切新青安二點○是否納入婚育家庭加碼、寬限期是否縮短，以及公股銀行授信審核是否更嚴等議題。莊翠雲表示，財政部正聽取各界意見，並邀集相關部會討論，後續會從民眾需求、金融市場、房地產市場等多面向考慮，希望在六月底前提出方案。

立委李坤城建議，考量育兒與新婚夫妻需求，可將貸款額度從一千萬提高至一千兩百萬到一千五百萬元。莊翠雲表示，提高額度「是可以考慮的方向」。

利率補貼方面，目前的新青安貸款是由政府補貼一點五碼（○點三七五個百分點）、公股銀吸收半碼（○點一二五個百分點），行庫主張朝逐年退場方式進行，建議前三年維持補貼兩碼，之後分四年逐年減少半碼，等於利息補貼在第七年歸零；但相關方案仍待行政院拍板。

除此之外，寬限期是新青安二點○的另一個焦點。先前傳出公股行庫建議縮短為三年，莊翠雲表示，雖然新青安提供最長五年寬限期，但真正用滿的比率只有百分之廿三。楊金龍則說，五年稍微長了點，可以改採「三加一加一」模式，先給三年寬限期，之後視借款人實際需求與還款狀況，再評估是否各延長一年。

財政部統計，申貸新青安者約有五成使用寬限期。莊翠雲指出，新青安逾期繳款情形低於全國住宅貸款，全國住宅貸款逾放率約百分之○點○八，新青安放款低到百分之○點○一。立委賴士葆詢問是否有人利用新青安做二胎房貸投入股市，莊翠雲說，新青安申貸前提是必須用於購屋自住，至於後續二胎貸款運用，現行法規並未特別限制用途，但銀行仍會依借款人信用狀況進行審核與把關。