房市管制踩煞車 楊金龍：就到這裡

中央銀行將於下周四（十八日）舉行第二季理監事會，央行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢表示，「選擇性信用管制就到這裡」。市場人士解讀，央行房市政策已逐步轉向觀察政策效果；理監事會再度加碼管制的機率不高，但是否進一步鬆綁，仍須視房價、交易量與銀行不動產放款集中度變化而定。

央行關注 股市資金會否往房市走

由於現正處於理監事會緘默期，楊金龍的說法讓市場高度關注。央行自二○二○年底以來，多次祭出選擇性信用管制，政策上路後，房市交易量明顯萎縮，價格也由過去快速上漲轉為盤整，部分區域甚至開始出現修正。央行官員坦言，目前看來房市確實有軟著陸的跡象；至於是否可能鬆綁管制，官員僅表示，股市資金過多，也會擔心資金「直接往房市走」，加上房價並未有明顯跌幅。

市場預期 餘屋貸款有放寬的空間

據悉，央行每周都會邀集兩到三家銀行房貸部門溝通，了解市場情況作為政策調整的參考，市場預期，若此次有政策調整空間，可能落在餘屋貸款的放寬，以減輕建商壓力，或再度鬆綁第二戶的房貸成數限制。

立委林德福質詢時指出，內政部統計，今年前四個月全台建物買賣移轉棟數約八萬五百棟，較去年同期減少百分之四點九，顯示房市交易已明顯降溫，央行是否仍有進一步房市措施。楊金龍回應，央行目前實施的選擇性信用管制措施維持既有架構，「就到這裡」，央行將持續觀察房市發展與金融機構授信情況。

楊金龍的說法一出，營建股昨天上午十時後快速拉升，包括欣巴巴、京城、冠德、國建等個股更拉到漲停。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市出現交易量大幅量縮、價格進入盤整，符合央行軟著陸的政策方向。更何況從去年第四季開始，政策氛圍就已經出現一些不同的跡象，先是央行讓銀行落實不動產貸款自主管理，不再對所有銀行全面緊迫盯人；今年第一季理監事會又將自然人第二戶房貸最高成數由五成放寬至六成，顯示政策已從全面壓抑，逐漸轉向微幅調整。

但曾敬德指出，政策方向通常具有延續性，不太會反覆出現髮夾彎，除非央行確認房市不會再度飆風再起，才可能加快鬆綁腳步。

淡江大學產業經濟系前教授莊孟翰則說，央行觀察內政部實價登錄資料，尚未看到房價出現明顯的跌價跡象。然而各地建案普遍出現退佣、贈送裝潢、家電，甚至以停車位作為議價籌碼，反映實價登錄表面數字之外，建商已透過各種方式讓利。

市場人士認為，央行在第一季理監事的鬆綁已經算是政策宣示，加上楊金龍對餘屋去化表示擔心，反應央行對於房市的態度，已經從壓抑變成彈性觀察。因此，預估央行下一階段更可能採取「不再加碼、有限觀察」的策略，維持現行主要管制架構，並注意股市上漲帶來的連鎖反應，財富效果是否外溢到房市。

市場人士分析，相關類股反應強烈，代表市場認定「最壞情況已過」，但是否只是短線一日行情，仍要看十八日理監事會是否釋出更明確訊號，以及後續房市交易與價格是否穩定。