觀察站／政策解讀 房市全面鬆綁 還言之過早

中央銀行總裁楊金龍一句「選擇性信用管制就到這裡」，讓市場立刻樂觀解讀房市管制措施最壞情況已過，營建類股也出現報復性上漲。不過，這句話真正能確認的，恐怕只是央行不再加碼緊縮，距離市場期待的「全面鬆綁」，仍有一段不小距離。

原因在於，央行現在面對的不是單一房市問題，而是整體資金環境的變化。新青安於七月底落日後，新青安二點○即將無縫接軌上路，財政部雖強調會更精準支持首購與婚育家庭，但這項措施本質上仍是一項支持購屋需求的政策。若一邊有政府提供貸款協助，另一邊央行又大幅放鬆信用管制，加上股市處於高檔、資金行情熱絡，市場資金很可能重新流向房地產，三股勢力相互加乘下，恐怕讓剛降溫的房價飆風再起，導致央行打炒房的成效前功盡棄。

因為這樣的考量，央行在政策表態上不能說死。第七波選擇性信用管制後，房市交易量明顯萎縮，價格也開始進入盤整，某種程度確實符合房市軟著陸的政策方向。但對央行而言，房市還不到放心全面鬆手的地步；尤其實價登錄上的價格修正並不明顯，若政策訊號過度寬鬆，很容易被市場解讀成「央行轉向救房市」。

因此，正確解讀楊金龍的說法，應該是「不會再更緊」，而不是「準備開始放鬆」。不再加碼，是因為房市已經降溫，央行沒必要繼續加大管制程度；但不明講鬆綁時間與條件，則是因為央行仍要防止市場預期反轉，讓管控效果功虧一簣。

下周理監事會的重點，可能不是央行會不會大幅鬆綁，而是它如何拿捏「不再加碼」與「不能太早鬆手」間的分寸。對市場而言，一句「就到這裡」可以點燃想像；但對央行而言，真正困難的是，如何讓房市降溫而不急凍，又不讓寬鬆預期重新點燃下一波房價行情。

不過，央行對房市動向的掌握和政策鬆緊的拿捏，長久以來外界都給予一定的肯定與信心，比較令人不放心的，反而是央行會不會因為無形的外在壓力，導致在決策上不得不做出妥協。畢竟建商等不動產市場的利害關係人有錢又有人，年底選舉腳步一步步接近，商人對政策的影響力自然不在話下，而這些力量會對政策發揮多少作用，央行下周四理監事會將給出答案。