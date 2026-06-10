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特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市「特定工廠大師講座」第十場即將登場，聚焦AI、城市與國家發展。中市經發局提供
台中市「特定工廠大師講座」第十場即將登場，聚焦AI、城市與國家發展。中市經發局提供

台中市政府經濟發展局持續推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，將於6月18日下午2時在東海大學舉辦第十場講座，邀請曾任新北市長及桃園縣長的朱立倫擔任主講人，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖」為題，從國家發展、城市治理及產業競爭等面向，解析台灣面對AI浪潮、全球經貿變局及永續轉型所面臨的挑戰與機會。

講座活動免費參加，名額有限，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍報名。

「特定工廠AI永續大師講座系列」自今年2月開辦以來，聚焦人工智慧、智慧製造、永續治理、能源韌性、國際經貿及城市發展等重要議題，廣受產業界好評。

此次講座將從AI時代下城市與國家發展趨勢出發，探討企業如何在科技快速變革與全球競爭環境中重新定位自身價值，掌握未來產業發展方向。

經發局指出，台中為全國重要製造業重鎮，擁有金屬製品、機械設備、零組件加工及精密製造等完整產業聚落，是支撐地方經濟與供應鏈韌性的重要力量。

面對AI科技加速導入、全球產業鏈重組及淨零轉型等趨勢，企業除了持續提升生產效率與數位能力外，更需從長遠角度思考自身在城市經濟、國家產業布局及全球供應鏈中的定位，及早建立AI應用能力與永續治理思維，才能提升競爭優勢、開創新成長動能。

經發局進一步表示，此次講座除由朱立倫主講外，也邀請林建甫名譽教授及王鳳奎教授擔任與談人，從總體經濟、產業趨勢及國家競爭力等角度，探討中小企業AI轉型、智慧管理及永續經營策略，協助特定工廠業者將宏觀趨勢轉化為具體行動方案。

經發局說明，面對人工智慧快速發展、全球產業鏈重組及城市治理轉型趨勢，企業未來競爭關鍵已不僅是生產能力，更包括數位應用、創新管理及永續經營能力。

此次講座將從「AI、城市與國家」整體視野切入，協助企業理解AI如何改變產業結構、城市治理與國家競爭模式，掌握未來發展脈動，為企業布局下一個成長階段提供重要參考。

此次講座免費開放報名，歡迎有興趣的業者及民眾把握機會踴躍參與，共同掌握AI時代下的產業轉型契機與永續發展趨勢。報名網址：https://forms.gle/uoNs8Ny8Wgj6qLUm7。

東海大學 免費 台中

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