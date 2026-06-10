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近20億元補助企業、研究單位投入減量與調適 環境部預告相關辦法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部。圖／聯合報系資料照片
環境部。圖／聯合報系資料照片

碳費今年為申報收費首年，環境部正著手規劃碳費的分配用途。環境部10日預告訂定「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案，正式公布將補助事業及學術機構兩大對象投入減量、調適的七大補助項目，合計將投入近20億元。

環境部今年首收碳費，240家（461廠）排碳大戶繳交49.7億元。環境部氣候署官員表示，碳費將依規定納入溫室氣體管理基金，並藉依照收支辦法分配運用。

為妥善運用溫管基金，發揮其補助事業及學術機構投入創新技術之最大效益，環境部10日預告訂定「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案，這次草案針對補助事業辦理溫室氣體減量技術及氣候變遷調適訂定辦法，規範補助對象、補助項目、申請補助案件應備文件、審查程序、補助比率等。同時也針對氣候法規範應盡之義務或屬既有減量機制之事項，不列入補助範圍。

官員解釋，依照原本溫管基金討論的支出運用分配，這次補助辦法主要是涵蓋減量技術的17.1億元，以及氣候變遷調適的2.375億元。

依照草案，溫室氣體管理基金用於補助事業投資溫室氣體減量技術，補助對象的「事業」包括公司、行號、工廠、民間機構、行政機關（構）及其他經中央主管機關公告之對象，以及公私立大專校院、公立研究機構及財團法人學術研究機構。

補助的七大項目包括轉換低碳燃料或低碳製程措施，節能或抑低尖峰用電措施，二氧化碳捕捉、利用與封存技術，負排放技術，國際碳邊境調整機制因應措施，溫室氣體減量或氣候變遷調適創新技術研發，其他有關氣候變遷調適研究及溫室氣體減量事項。

環境部 碳費 氣候變遷

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