立院協商未來帳戶特別條例 朝野無共識

立法院社福衛環委員會10日協商在野黨提案《未來帳戶特別條例》草案，除了朝野立委出席，衛福部長石崇良也到場說明相關政策。會議經過一小時，主席、召委盧縣一宣布，朝野無法達成共識，後續依照《立法院職權行使法》相關規定處理。

根據藍白提案，兒少未來帳戶每年由中央主管機關撥入新台幣1萬元定額款項，在兒少滿12歲以前，民眾也可自行存入每年最多10萬元款項為自存款，兒少法定代理人的雇主，每年也可存入5萬元為企業贊助款。另帳戶收益不得低於銀行2年定存收益，如有不足，由國庫補足。

針對行政院也推動成長津貼，但認為不用特別立法，藍委陳菁徽、白委邱慧洳均以司法院釋字443號，質疑違反法律保留原則。綠委范雲則認為，大法官在釋字614號中宣示，若沒有限制人民自由，僅為給付行政，即使不立法也無違反法律保留原則。

對此，石崇良回應，成長津貼中，6到18歲每月有新台幣2,500元進入「兒少成長津貼專戶」部分，屬行政給付，並沒有限縮人民權利。

至於藍白推動「未來帳戶」，行政院所提「0到18歲成長津貼」的差別，石崇良解釋：第一，成長津貼沒有家長自存款設計，避免拉大貧富差距；第二，省去個別開戶的行政與後端管理成本；第三，藍白草案中保障收益設計涉及政府補貼，在租稅公平上也有爭議。他希望朝野支持行政院所提成長津貼，避免擴大世代貧富落差。