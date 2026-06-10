政院穩物價啟動 鄭麗君：提前部署至年底穩定民生價格

端午節將至，行政院副院長鄭麗君10日主持穩定物價小組會議，要求農業部、行政院消費者保護處等相關部會持續監控端午應節商品及各類農產品量價變化，並因應汛期颱風及豪大雨等極端氣候，強化災前整備及產銷調度，提升農產品供應韌性，穩定市場價格。

此外，考量中東情勢仍具不確定性，鄭麗君要求相關部會提前部署各項民生安定措施至年底，並請物價聯合稽查小組嚴密監控市場狀況，必要時啟動稽查，維持民生物價穩定。

鄭麗君表示，端午節前粽子相關食材需求增加，農業部已完成供給盤點及調配作業，包括毛豬及土雞供應量增加11%，蔬果供應增加10.6%，糯米、鴨蛋等主要食材庫存也相當充裕，可充分滿足市場需求。

她要求農業部密切掌握批發市場行情變化，落實產銷調配措施，確保節前供貨無虞及價格合理。同時因應夏季汛期即將到來，請農業部加強與地方團體合作，提升防汛韌性，並將短延時強降雨及區域性豪雨等災害納入預警與調節機制，提前研擬市場調節措施，穩定供應與價格。

行政院消保處調查顯示，今年粽子供應量充足，約48%的粽子價格持平或下跌，約52%的品項價格上漲，但其中近八成漲幅低於一成。部分品項受糯米、豬肉、運費及工資成本增加影響而調漲，不過多數通路業者均推出降價、折扣及促銷活動供消費者選購。

鄭麗君並要求跨部會物價聯合稽查小組持續關注應節物資價格及供應狀況，若出現異常囤貨或哄抬價格情形，將立即啟動聯合稽查。

針對中東局勢帶來的潛在風險，行政院指出，目前國內油氣存量均高於法定標準，6月至8月天然氣供應已全數調度完成，政府也已提前規劃冬季天然氣採購作業，以提升能源供應韌性。

在油價方面，鄭麗君要求經濟部及中油公司持續維持「亞鄰最低價」政策，並透過平穩措施吸收國際原油價格漲幅，降低油價波動對國內市場影響。

此外，針對餐飲、外食及交通運輸價格，鄭麗君要求經濟部及中油公司研議維持民生用天然氣及桶裝瓦斯價格穩定，並請交通部持續關注運輸業營運狀況及民眾交通負擔，維持公共運輸票價穩定。

行政院表示，未來將持續由經濟部、交通部、農業部、衛福部及工程會等部會密切掌握市場變化，強化跨部會數據分析與預防性監控，必要時與相關產業公協會溝通，避免價格不合理上漲，並適時啟動聯合稽查，維持市場交易秩序。