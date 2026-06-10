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豪雨成災 職安署呼籲加強鄰水作業安全

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，全台豪雨狂炸。聯合報系資料照
受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，全台豪雨狂炸。聯合報系資料照

氣象局報導，受滯留鋒面及西南氣流影響，全台多地已降下致災性暴雨，中南部及東半部山區陸續傳出多起營造工地與濱溪工程因溪水暴漲，造成施工人員受困。

勞動部職安署提醒，勞工於鄰近溪水、河川、海岸、其他水域場所及邊坡作業時，易因溪水暴漲或土石流造成撤離不及，致發生溺斃及遭土石掩埋等之重大職業災害，因此雇主應提早防範並訂定緊急應變措施，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。

此外，豪大雨過後，相關高風險作業亦常發生重大災害事故，雇主應先做好作業前之風險評估，加強各項安全衛生措施，並應注意事項如下：

一、鄰水作業：在有發生水位暴漲或土石流淹沒危險之地區作業，應做好能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序等應變計畫。

二、邊坡作業：應做好排水並保持安全的傾斜，對有可能滾落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。

三、屋頂作業：大雨、颱風過後，易造成建築物屋頂破損或漏水等情形，屋頂修繕作業應設置安全通道、踏板、護欄、安全網及上下設備等防護設施，並使勞工確實使用安全帶、安全帽。

四、營造工程：事前做好施工架、施工構臺、擋土支撐及模板支撐架等之安全檢查，以確認無墜落及倒塌、崩塌之虞。

五、外送作業：外送員於從事外送作業期間，雇主及平台業者應採取適當防護措施並投保相關保險，另於地方政府宣布停止上班期間，即應停止外送作業。

職安署再次提醒，事業單位不可輕忽致災性降雨的高度危險，應致力安全衛生措施以防止發生職災，雇主如未依職業安全衛生法規定辦理各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，勞動檢查機構將依法查處究辦。

土石流 氣象局 暴雨

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