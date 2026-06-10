AI 需求熱絡！製造業今年第1季固定投資成長14.5% 營業收入年增19.4%

經濟部10日發布2026年第1季製造業投資及營運概況調查統計。受惠於AI需求熱絡，國內半導體大廠積極擴充先進製程與高階封測產能，第1季我國製造業國內固定資產增購（不含土地）7,001億元，季增1.3%，年增14.5%。惟去年第4季固定投資年增率呈負成長，於今年第1季再轉為正成長。

在製造業營收方面，AI需求也挹注資訊電子產業營收成長動能，第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）9兆7,370億元，季增1.0%，年增19.4%，呈連8季正成長。

展望未來，經濟部認為，全球AI算力需求快速擴張，雲端服務供應商（CSP）延續高資本支出，激勵國內半導體、封測、伺服器及相關供應鏈業者擴增產能，加以企業淨零轉型投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能。

經濟部指出，今年年第1季固定資產增購型態，以機械及雜項設備增購占78.9%最多，年增15.3%；其次為房屋及營建工程占20.8%，年增11.8%。

就行業別觀察，經濟部指出，電子零組件業第1季固定資產增購5,453億元，占製造業77.9%居各業之冠，年增20.1%，主因人工智慧應用浪潮延續，晶圓代工及封測廠商持續擴充先進製程與封裝產能。

電腦電子產品及光學製品業第1季增購187億元，年增20.2%，主因AI應用推升雲端資訊服務需求，帶動伺服器代工廠及半導體檢測設備業者擴建廠房及產線。

石油及煤製品業受惠於國營事業重大建設持續推進，第1季增購171億元，年增45.1%；此外，因強化電網韌性政策，加上AI資料中心對電力設備需求殷切，帶動電力設備及配備業增購107億元，年增14.9%。

金屬製品業因業者因應半導體、車用及航太產業需求成長，增建新廠及擴充產線，第1季增購125億元，年增5.3%。

值得注意的是，機械設備業因部分業者新建廠房及產線陸續完工投產，資本支出相對減緩，第1季增購86億元，年減19.8%。基本金屬業則增購97億元，年減38.6%，主因國內鋼鐵大廠去年同期投入製程升級與節能減碳等設備改善工程支出較多，致基期偏高。