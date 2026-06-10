快訊

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

梁佑南淚曝傅子純「回來了」 進棚前鏡中見他走過比1手勢：來給大家打氣

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 需求熱絡！製造業今年第1季固定投資成長14.5% 營業收入年增19.4%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部10日發布2026年第1季製造業投資及營運概況調查統計。受惠於AI需求熱絡，國內半導體大廠積極擴充先進製程與高階封測產能，第1季我國製造業國內固定資產增購（不含土地）7,001億元，季增1.3%，年增14.5%。惟去年第4季固定投資年增率呈負成長，於今年第1季再轉為正成長。

在製造業營收方面，AI需求也挹注資訊電子產業營收成長動能，第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）9兆7,370億元，季增1.0%，年增19.4%，呈連8季正成長。

展望未來，經濟部認為，全球AI算力需求快速擴張，雲端服務供應商（CSP）延續高資本支出，激勵國內半導體、封測、伺服器及相關供應鏈業者擴增產能，加以企業淨零轉型投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能。

經濟部指出，今年年第1季固定資產增購型態，以機械及雜項設備增購占78.9%最多，年增15.3%；其次為房屋及營建工程占20.8%，年增11.8%。

就行業別觀察，經濟部指出，電子零組件業第1季固定資產增購5,453億元，占製造業77.9%居各業之冠，年增20.1%，主因人工智慧應用浪潮延續，晶圓代工及封測廠商持續擴充先進製程與封裝產能。

電腦電子產品及光學製品業第1季增購187億元，年增20.2%，主因AI應用推升雲端資訊服務需求，帶動伺服器代工廠及半導體檢測設備業者擴建廠房及產線。

石油及煤製品業受惠於國營事業重大建設持續推進，第1季增購171億元，年增45.1%；此外，因強化電網韌性政策，加上AI資料中心對電力設備需求殷切，帶動電力設備及配備業增購107億元，年增14.9%。

金屬製品業因業者因應半導體、車用及航太產業需求成長，增建新廠及擴充產線，第1季增購125億元，年增5.3%。

值得注意的是，機械設備業因部分業者新建廠房及產線陸續完工投產，資本支出相對減緩，第1季增購86億元，年減19.8%。基本金屬業則增購97億元，年減38.6%，主因國內鋼鐵大廠去年同期投入製程升級與節能減碳等設備改善工程支出較多，致基期偏高。

製造業 封測 營收 經濟部

延伸閱讀

上市櫃第1季海外收益攀高 衝上2,961億 AI 供應鏈包辦獲利榜前三名

正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

大陸出口寫超旺5月 AI 需求帶動年增19% 輸美年增35%最突出

AI需求爆棚 金管會公布今年首季海外投資金額創新高

相關新聞

AI 需求熱絡！製造業今年第1季固定投資成長14.5% 營業收入年增19.4%

經濟部10日發布2026年第1季製造業投資及營運概況調查統計。受惠於AI需求熱絡，國內半導體大廠積極擴充先進製程與高階封測產能，第1季我國製造業國內固定資產增購（不含土地）7,001億元，季增1.3%，年增14.5%。惟去年第4季固定投資年增率呈負成長，於今年第1季再轉為正成長。

蕭美琴出訪友邦行程將落幕 達成外交三大成果

副總統蕭美琴「帛榮專案」於帛琉當地時間10日上午與隨團記者茶敘，說明賴總統交付的三項任務，包括深化台灣與帛琉之間的情誼、協助推廣帛琉觀光，以及見證台帛榮邦外交推動成果，並分享此行的心得與收穫。

2027年度總預算8月送審 賴總統：兩年度總預算同時審恐造成混亂

賴清德總統兼民進黨主席10日於民進黨中執會表示，行政院已開始籌編2027年度總預算案，並預計於8月底前完成核定並送審；一旦明年度總預算案送達立法院，勢必出現「兩個年度總預算案」同時審議，恐造成資料交錯、審議混亂，盼立院盡速完成今年度總預算審查。

陳冲：新世界酒莊恰似台灣的半導體 川賴若通話會給這項建議

新世代金融基金會董事長陳冲10日表示，1976年的「巴黎的審判」評酒賽，提醒人們，尤其是強權，不可有慣性的傲慢，同樣在1976年，台灣的工研院以有償合法方式，自RCA（美國無線電公司）技術移轉，再自行研發改進，由3微米到2奈米，滴水穿石，乃有今日傲視全球的半導體產業鏈，這絕非偷竊。

花生價跌部長稱美花生未進口將稽查 業者反問：誰敢高價收貨等賠錢？

雲林縣一期作花生疑受美國花生零關稅影響，開盤價格應聲下挫，遠低於去年同期，農業部長陳駿季喊話美國花生還未進口，協定也尚未生效，將聯合稽查。有花生業者反酸部長很會玩文字遊戲，美國花生的確還沒進口，但「誰會明知道未來有便宜貨進來，還高價收貨等著賠錢？」中華民國落花生產業協會理事長黃伯文則表示，去年庫存還很多，加工業者壓力也很大。

50年前盲試評酒啟示 陳冲：強權不要有慣性的傲慢

新世代金融基金會董事長陳冲今日以50年前的英國的盲試評酒和巴黎陰溝翻船強調，強權不可有慣性的傲慢，他更直接批判美國總統川普指出，川普渾然不覺台灣晶片的發展於1976有償取得技術轉移後，經生根研發再不斷升級，加上工作勤奮的特質，早已超越美國，川普惱羞成怒之餘，轉而指責偷竊，就是病態心理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。