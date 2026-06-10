花生價跌部長稱美花生未進口將稽查 業者反問：誰敢高價收貨等賠錢？

雲林縣一期作花生疑受美國花生零關稅影響，開盤價格應聲下挫，遠低於去年同期，農業部長陳駿季喊話美國花生還未進口，協定也尚未生效，將聯合稽查。有花生業者反酸部長很會玩文字遊戲，美國花生的確還沒進口，但「誰會明知道未來有便宜貨進來，還高價收貨等著賠錢？」中華民國落花生產業協會理事長黃伯文則表示，去年庫存還很多，加工業者壓力也很大。

去年一期作帶殼花生每台斤約45至50元，今年開盤僅30至35元左右，創下近年新低。雲林土庫一名花生農表示，花生早在數個月前就已播種，如今即使價格不理想，也只能照常採收，「種都種下去了，賠錢也只能收。」近期又碰上梅雨季，品質與產量都面臨考驗，一整季心血恐怕難有理想收益。

中華民國落花生產業協會理事長黃伯文表示，目前花生才剛開始採收，卻遇上連日降雨，業者擔心收購到品質不穩定的花生，因此採購態度相對保守。他說，即便政府希望業者協助收購，但若品質不符標準，收回來也難以加工利用。

黃伯文指出，去年花生庫存仍相當龐大，以他個人為例，倉庫內仍有超過10萬台斤庫存尚未消化，壓力沉重，「已經連賠兩期作了」，壓力很大，花生加工業者也是滿苦的。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，目前彰雲嘉庫存去殼花生仁約200萬台斤，庫存成本每台斤約84元，業者也不希望價跌，但市場機制就是這樣，現在能不賠錢賣掉就很好了。

一名加工業者則反酸農業部長玩文字遊戲，「很會講話」，美國花生的確還沒進口，但業者有可能明知美國花生便宜，還會買貴等美國花生進口來賠錢嗎？這是不可能的事。

他表示，現在花生收購價格比7年前花生之亂發生時還便宜，但庫存成本仍高於美國花生，這些都是事實，就算農業部稽查也沒用，他更擔心下一期作花生種植面積若無減少，情況恐怕更加嚴重。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，近期花生產地收購價不佳，又遇上梅雨季，「能不擔心嗎？農民一季的心血就這樣泡湯，是很大的傷害」，中央應加快推動濕莢交易制度，並提供實質烘乾費補助，降低農民因天候因素造成的損失。

他也指出，國產花生生產成本居高不下，若無法進一步推動機械化採收與產業升級，未來面對進口花生競爭將更加艱鉅，相關配套措施有待中央盡速提出。