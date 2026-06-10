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軍公教今年調薪有望？ 人事總處：有望8月前定案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關軍公教人員調薪問題，行政院人事總處副人事長張秋元今（10）日在立法院表示，6月8日已與教育部共同邀請公教團體代表召開座談會，目前正持續蒐集意見，預計7月前完成方案並送交行政院評估，8月前可望定案。

立法院司法及法制委員會今天審查《軍公教人員待遇調整條例草案》。國民黨立委許宇甄質詢時指出，今年3月25日曾向人事長蘇俊榮質詢，當時蘇俊榮提到，去年經濟成長率達8.68%，正向行政院爭取今年度另一次調薪機會，並預計於4月向行政院長卓榮泰提出報告，如今相關進度為何。

張秋元表示，人事總處已於6月8日與教育部共同邀請公教團體代表進行座談溝通，目前正在蒐集各界意見。待意見彙整完成後，將與既有蒐集的經濟成長率、物價及相關財經指標一併評估，再提送軍公教員工待遇審議委員會討論。

張秋元指出，待遇審議委員會完成審議後，將提出建議方案送交行政院參考決策。

對於具體時程，張秋元表示，相關方案預計7月以前完成並送交行政院。許宇甄追問，送行政院後何時能有結果，張秋元回應，仍須配合中央政府總預算編列時程，但預計8月以前會有決定，「總預算提出前會有定案」。

另外，針對行政院版《軍公教人員待遇調整條例草案》進度，張秋元表示，人事總處已於2024年12月將草案報送行政院審議。不過，由於行政院須處理眾多法案，因此尚未排入院會討論。

張秋元指出，鑑於立法院朝野立委長期關注軍公教待遇調整制度法制化議題，人事總處持續與行政院保持溝通，希望儘速完成後續程序並將院版草案送交立法院審議。

他表示，待遇調整條例涉及層面廣泛且相當重要，因此行政院審查過程較為審慎，但近期已密集反映相關需求，希望能盡快推動後續作業，「我們會很快把這個案子送過來」。

不過，當許宇甄追問目前行政院院會是否仍未排案時，張秋元則回應，「我們來努力」。

軍公教 許宇甄 卓榮泰

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