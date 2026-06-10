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新青安2.0婚育家庭貸款額度加碼？莊翠雲：方向可考慮

中央社／ 台北10日電

財政部預計6月底前公布新青安2.0政策，立委盼提高婚育家庭貸款額度至新台幣1200萬元或1500萬元。財政部長莊翠雲今天說，婚育家庭需要的房屋面積比較大，是可以考慮的方向，會納入參考。

立法院財政委員會今天審查中央銀行、財政部主管中國輸出入銀行、台灣金融控股股份有限公司預算案，並進行詢答。

國民黨立委林德福、賴士葆、民進黨立委郭國文、李坤城質詢時均關注青年安心成家購屋優惠貸款政策相關議題。

財政部長莊翠雲說明，青安貸款自民國99年執行以來，至112年實施新青安到今年7月為止，主要目標還是要協助沒有自有住宅房屋的民眾購買房屋來做自住使用。

莊翠雲說明，在7月31日新青安屆期以後，後續如何執行，財政部正在聽取各界意見，而且也邀集相關部會進行討論，會從民眾的需求、金融市場、房地產市場等多面向來考慮，並希望在6月底前提出方案，向社會各界做說明。

李坤城提及，盼新青安2.0考量育兒、新婚夫妻需求，例如提高貸款額度至1200萬元或1500萬元。莊翠雲表示，目前持續與相關部會討論，總統與行政院5月均已宣布協助婚育家庭相關政策，對於新青安部分，在討論時會納入婚育家庭相關內容。

至於提高貸款額度，莊翠雲說，這或許是可以考慮的方向，婚育家庭可能需要的面積會比較大，最後有結果後，會向社會大眾報告完整方案，亦會將立委建議納入參考。

郭國文引述媒體報導指出，傳出新青安2.0寬限期5年不變，然而公股行庫建議將寬限期縮短為3年。莊翠雲解釋，雖然新青安提供寬限期5年，不過真正適用寬限期到5年的只有23%。台灣金控董事長凌忠嫄則說，財政部有邀集公股行庫做討論，當然會就實務狀況做合理建議。

財政部國庫署長陳柏誠受訪補充，銀行在審核時會落實授信5P原則（考量借款戶、資金用途、還款來源、債權保障、授信展望），依照貸款人條件做調整，根據統計，申貸新青安者約有50%使用寬限期，代表約有一半民眾未使用寬限期。

此外，賴士葆質詢時關注新青安逾期繳款情形，莊翠雲解釋，基本上，新青安的逾期繳款情形比全國住宅貸款低很多，後者約0.08%，前者僅0.01%，當然其中有些個人因素，這部分財政部都密切關注。

賴士葆追問，是否有觀察到新青安房貸族透過二胎貸款，將貸款取得的錢投入股票市場。莊翠雲指出，必須要買房子才能申貸新青安，至於二胎貸款，現行規定沒有這方面的限制，因為房地產屬於民眾，不過銀行會審核其信用條件。

賴士葆示警，現在全台有41.7萬戶將房屋進行增貸，轉而投入股市操作，影響不可謂不大。

新青安 莊翠雲 財政部

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