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下周央行理監事會利率可能變動？楊金龍釋訊息

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行6月18日將召開第二季理監事會，市場關注通膨影響利率政策，總裁楊金龍今（10）日備詢時透露政策方向，強調目前通膨沒有高漲跡象。圖／本報資料照片
央行6月18日將召開第二季理監事會，市場關注通膨影響利率政策，總裁楊金龍今（10）日備詢時透露政策方向，強調目前通膨沒有高漲跡象。圖／本報資料照片

中央銀行6月18日將召開第二季理監事會，市場關注美伊戰爭造成通膨，利率是否有調升空間。不過，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會備詢時表示，目前沒有輸入性通膨，通膨也沒有高漲跡象。

楊金龍解釋，若央行判斷未來半年到一年通膨預期都會在2%以上，採取「預防性升息」會比較適當，也可降低未來政策調整成本。然而，楊金龍認為，目前通膨沒有高漲，主計總處評估全年CPI是1.93%。

楊金龍進一步說明，若判斷通膨預期可能持續升高，甚至影響民眾與企業的價格預期形成，預防性升息將較為有效；但若是短期現象，且預期未來通膨回落，則不一定需要採取緊縮措施。也要看國際環境變化及整體經濟前景而定。

但他也坦言，五月物價是有上漲，可是各個機構都認為台灣物價是穩定的，對其他主要經濟體來說，「台灣物價相對平穩，除非戰爭造成油價持續上漲。」

外銀看法則認為升息落在第三季之後，ING表示，若中東情勢導致油價續升，台灣央行第3季可能升息；ANZ則認為，不排除央行9月升息半碼。不過，金融圈人士認為，目前台灣通膨仍相對溫和，6月理監事會維持利率不變的機率仍高。

楊金龍也指出，能源、糧食等供給面因素，單靠貨幣政策效果有限，政府透過油價、電價等措施穩定物價，對抑制通膨確實有效。

金融圈人士指出，楊金龍今日談話偏鴿派，預計下周升息機率不高，除非通膨未來半年站上2%，央行才可能採取預防性行動，避免物價預期進一步擴散。

央行 楊金龍 中央銀行

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