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楊金龍：目前沒有輸入性通膨 通膨破2%非升息「自動門檻」
針對通膨超過2%，央行是否就會啟動升息？中央銀行總裁楊金龍10日表示，目前沒有輸入性通膨，不是CPI超過2%就自動提高利率。
立委顏寬恆今在立法院質詢時表示，過度依賴受政策干預的CPI可能低估通膨預期，導致政策盲點。
針對此，楊金龍強調，以俄烏戰爭期間各國採取供給面措施為例，強調我國高度依賴進口能源、原料與運輸成本，維持供給面穩定至關重要。近期通膨主要受油價等供給面因素影響，政府以供給面措施介入並非扭曲；以需求面的貨幣政策處理供給衝擊效果有限。
至於CPI，楊金龍表示，目前預估全年約1.93%，仍在2%警戒線之下，屬逼近但非突破；而即使如果上升至2%或更高，也並非自動啟動升息的條件。
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