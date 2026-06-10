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國旅補助有望上路？ 陳世凱：預算過關後1個月內啟動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱。 聯合報系資料照
交通部長陳世凱。 聯合報系資料照

國旅補助遲遲未能上路，交通部長陳世凱10日在立法院受訪表示，交通部原本規劃若去年底中央政府總預算順利通過，今年1月即可啟動國旅補助措施，包括團體旅遊補助、旅宿補助及生日住宿補助等方案，但因相關預算迄今尚未完成審議，導致計畫無法如期推動。倘若預算審議通過後，盼能在通過的1個月後辦理，假設預算於7月過，8月就率先抽生日住宿優惠，盡快讓民眾抽獎。

陳世凱指出，許多國人對於國旅補助措施相當期待，交通部原先已完成相關規劃，希望透過補助方案刺激國內旅遊市場。不過，目前仍須視立法院預算審議進度而定。若預算能在7月完成審議，最快8月即可上路；若延至8月才通過，則大約要等到9月才能正式實施。

為帶動平日旅遊市場及振興觀光產業，觀光署規劃總經費34.6億元的「觀光雙輪驅動方案」。其中國旅部分涵蓋五大優惠措施，包括平日住宿補助、生日住宿補助、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠方案。

此外，方案也納入四項國際旅客加碼措施，包括國際旅客重遊獎勵、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼，以及國際標竿型演唱會支持方案，希望同步擴大國際旅客來台觀光效益。

陳世凱表示，待預算完成審議後，交通部希望在1個月內完成相關作業並啟動補助措施。以目前時程推估，若7月完成預算審查，8月即可辦理；若8月才完成審議，則預計9月才能上路。

至於暑假旅遊旺季落在7、8月，是否影響補助推動時程及內容安排，陳世凱表示，仍須視預算實際通過時間而定。不過他也透露，生日住宿補助相對容易執行，只要預算到位，希望能優先推動，讓民眾盡早參與抽獎活動。

陳世凱強調，國旅補助能否啟動，關鍵仍在預算審議進度。交通部將持續關注立法院審查情形，待預算通過後盡速推動相關措施，希望透過各項優惠方案帶動平日旅遊需求，並協助觀光產業延續市場動能。

國旅補助 陳世凱 國旅

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