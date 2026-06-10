生技產業策略諮議委員會8月底登場 聚焦 AI、新藥與智慧醫療布局

一年一度的「生技產業策略諮議委員會」預訂將於8月底舉行，將以「醫藥、健康、農業」為主軸，聚焦智慧科技串聯醫藥、健康與農業領域，並從科技應用、法規制度及產業永續3大面向，針對科技跨域應用、法規治理、產業韌性及國際布局等議題凝聚共識，完善我國生技產業整體發展藍圖。

為持續推動我國生技產業發展，行政院9日於華南銀行國際會議中心舉辦2026年度「生技產業策略諮議委員會(Bio Taiwan Committee, BTC)」預備會議，由行政院政務委員吳誠文主持，邀集國內外BTC委員及相關部會代表共同參與，交流各項生技政策之階段性成果，並討論我國生技產業未來發展方向，持續精進整體前瞻布局。

吳誠文致詞時表示，政府推動生技產業，應以民眾健康與福祉需求為出發點，善用台灣半導體、AI、資通訊、醫療服務、生技研發與製造等優勢，深化跨域整合，讓科技應用真正落地，並支援醫藥研發、智慧醫療與健康服務發展。未來應同步完善資料治理、法規制度、驗證服務及醫療場域導入等關鍵環節，協助國產藥品、醫材及智慧醫療產品累積內需實績，提升國產品與自主技術的信任基礎，並逐步推動國際認證互信，讓臺灣高品質的產品與服務能被國際市場看見。

國科會指出，這次預備會議邀請國內外BTC委員與會，專業涵蓋新藥開發、資料科學、AI、智慧醫療等領域，並召集國科會、衛福部、經濟部、農業部、教育部、中研院、數發部、國發會、國發基金、金管會、個資委員會籌備處等11個相關部會機關代表，就2025年BTC委員建議6大面向，包括AI及半導體技術多元應用、健康促進與產業創新、健康資料整合與創新應用、人才延攬與培育、國產品落地與市場拓展、鼓勵投資與資金挹注等進行交流與討論。

國科會表示，在各部會共同努力下，生醫、精準健康與智慧農業等領域已累積多項推動成果，包括成立國家智慧機器人研究中心，布局醫療照護應用；公私協力成立台灣健康網路平台公司，推動健康數據創新服務；發展AI驅動藥物開發、在宅醫療科技與智慧農業應用，促進新藥研發、減輕照護負擔、帶動農業升級。

同時，推動FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)資料交換規格及「FHIR Box」設備，促進全臺醫療資料互通，減少重複檢查與用藥，提升診療精準度、節省健保資源；此外，透過藥品信賴審查機制及臺灣臨床前試驗聯盟，強化創新成果落地、轉譯與國際鏈結，持續提升我國生技產業整體競爭力。

吳誠文期許，產、官、學、研、醫各界攜手合作，將台灣的科技優勢轉化為生技產業的發展動能。未來政府將持續推動跨部會協作，促進科技能量與醫療端需求銜接，並朝建立自主規格與高品質認證能力方向努力，帶動我國生技醫藥產業從國內應用逐步拓展全球市場，為國人打造更健康、更智慧、更具韌性的未來。