勞動部助勞工轉型 免費 AI、淨零線上課程開跑

隨著AI科技及全球淨零發展趨勢，勞動部勞動力發展署為協助勞工培養職場所需的數位科技、淨零領域相關技術及應用技能，於勞動力發展數位服務平台充實相關數位課程，提供勞工免費的線上學習管道。

為使勞工能因應數位科技發展，勞動力發展數位服務平台除提供人工智慧、雲端服務應用、物聯網趨勢、Python網頁爬蟲基礎應用等AI相關範疇數位課程外，還增加自動控制概論及元件介紹、Robot（機器人）實務操作、智慧型機器人介紹等智慧機械相關數位課程，助勞工提升數位轉型知能。

淨零趨勢方面，勞動力發展署開發太陽能光電相關數位課程，包括太陽能系統建置概論、太陽能電池、太陽能板與蓄電池的轉換電路、太陽能監控系統介紹等單元式基礎知識課程，也提供太陽能系統建置範例、太陽光電系統安裝檢修等整合性實務操作課程，勞工可上數位服務平台依需求選擇學習。

勞動力發展署所屬各分署辦理AI、智慧機械、淨零及各式具就業實務導向等職業訓練課程，並成立區域產業人才培訓據點，民眾可依自身需求及職涯發展規劃報名參加訓練，訓練期間補助80%或100%訓練費用，非自願離職者及特定對象還可享職訓生活津貼。