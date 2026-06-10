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房市管控政策如何走？ 楊金龍：就到這裡

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行將於下周四（18日）舉行第二季理監事會議，外界關注房市管控政策是否有所變化，對此，總裁楊金龍今日在立法院財委會接受質詢時表示，「選擇性信用管制就到這裡」。圖／本報資料照片
央行將於下周四（18日）舉行第二季理監事會議，外界關注房市管控政策是否有所變化，對此，總裁楊金龍今日在立法院財委會接受質詢時表示，「選擇性信用管制就到這裡」。圖／本報資料照片

央行將於下周四（18日）舉行第二季理監事會議，外界關注房市管控政策是否有所變化，對此，總裁楊金龍今日在立法院財委會接受質詢時表示，「選擇性信用管制就到這裡」。

今年三月的理監事會，央行已經放寬第二戶貸款從五成到六成，也讓房市看到鬆綁的跡象。然而，由於新青安將在今年七月底到期，已經確定會延續辦理，今日在面對立委質詢，財政部長莊翠雲表示，新青安主要是協助沒有住宅的民眾來購屋使用，七月底到期後如何執行還在聽取意見，也會徵詢相關部會的意見。莊翠雲說，「希望六月底出方案」。

立委賴士葆進一步詢問，新青安延續，是否可能讓央行再度提升對房市的信用管制，楊金龍強調，「選擇性信用管制就到這裡」。

房產業者也說，房市成交量持續下滑，加上央行最在乎的「房價」也已經走跌。根據591實價登錄最新統計，今年第一季全台共有五大熱門生活圈成交均價跌回2022年同期水準，等同過去五年累積漲幅幾乎全數回吐。如果管控政策再提高，恐怕房市真的會「死透透」。

楊金龍表示，針對選擇性信用管制，18日理監事會議將會討論，但因為理監事會前十天是緘默期，對此，楊金龍回應，「這些情況我想18號就會知道」。

針對新青安有爭議的內容，包括寬限期跟利率補貼，楊金龍指出，新青安的寬限期可已改為三年，如果不行再延長至五年，但主管機關認為銀行會自我把關，而且用到五年的民眾並不多。

莊翠雲也說，新青安的逾放僅有0.01%，相較於一般貸款的0.18%為低。

楊金龍 新青安 央行

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