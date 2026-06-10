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林口檔案館參訪破50萬人次 今邀請美、加專家齊聚交流

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國家檔案館空拍實景。國發會檔案管理局提供
國家檔案館空拍實景。國發會檔案管理局提供

國家檔案館自去年啟用後，依國發會檔案管理局統計，至今已超過50萬人次到訪。國發會檔案管理局10日於國家檔案館舉辦「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」，邀請美國國家檔案館前館長、加拿大國家圖書館暨檔案館館長等專家學者，透過數場座談與專題發表進行交流。

「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」為期兩天，針對檔案管理數位應用服務、數位職能、數位韌性、數位治理與數位轉型等領域，邀請國內外學者專家開啟跨域討論。包含美國國家檔案館前館長 Dr. Peterson以「AI 時代的檔案（Archives in the Age of AI）」為題發表專題演講，加拿大國家圖書館暨檔案館館長Ms. Weir，也將分享該國檔案館的新館建設如何實現數位創新。

國發會主委葉俊顯致詞指出，因應當前新科技與數位變革對檔案領域帶來的挑戰與機會，並回應民眾的期許，本次研討會力邀國內外知名的專家學者及菁英代表齊聚交流，期望打造熱絡的跨國對話平臺，共同探索檔案與科技交會下的無限可能，透過國內外權威的學術力量與珍貴的實務經驗，互相交流與激盪，建構更安全的數位韌性，並在專業領域上與國際接軌。

諸多的技術變革，正在重塑檔案的價值。葉俊顯說明，當前政府正全力推動「AI新十大建設」，從算力基礎設施、資料治理到各產業智慧應用，形塑從個人、產業到國家全面升級的AI發展戰略，落實台灣成為「智慧科技島」的國政願景。國家檔案作為國家發展的紀錄，呈現長久的歷史脈絡，正是發展AI不可或缺的數據資料基礎。

國發會檔案局局長林秋燕也以「智慧近用的首座國家檔案館」為主題發表演說，針對AI導入檔案管理工作，她舉例，檔案局肩負全國3,000個政府機關檔案銷毀與移轉目錄的法定審核業務，為提升審核效率，導入大型語言模型（LLM）與檢索強化生成技術，匯入既有內容格式與審查案例供機器學習，加速整體行政審核進程。

此外，林秋燕指出，針對過去耗費大量人力做個人隱私資料遮掩作業，現在也使用AI OCR（人工智慧光學字元辨識）跟機器學習技術，進一步加速對外開放，預定於今年底完成開發，盼藉此大幅減輕基層負擔，提升民眾近用國家檔案的便利性。

葉俊顯表示，未來將與時俱進，善用新興科技創新檔案管理與服務，讓實體館藏延伸擴展數位資訊，強化虛實應用與互動，進一步結合數位多媒體與智慧技術，便捷檔案多元近用，進而實踐開放、透明的智慧政府願景。

國發會 美國 韌性

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