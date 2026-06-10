軍公教調薪機制法制化 人事總處：草案已送政院

立法院司法及法制委員會10日審查台灣民眾黨黨團及國民黨立委翁曉玲等人提出的《軍公教人員待遇調整條例草案》。行政院人事行政總處表示，現行軍公教待遇調整已有法源依據，軍公教人員俸（薪）給數額均由行政院核定，並依既有機制每年綜合評估各項經濟指標後辦理待遇調整作業。

人事總處指出，依《軍人待遇條例》、《公務人員俸給法》及《教師待遇條例》等相關規定，軍公教人員俸（薪）給數額均由行政院定之。人事總處作為軍公教待遇調整的幕僚機關，每年均蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關數據，進行綜合評估。

人事總處表示，相關研析方案將提送軍公教員工待遇審議委員會審議，並提出建議。在召開待遇審議委員會前，教育部及人事總處也會共同邀請相關公教團體召開座談會，進行意見交流，並將相關意見於待遇審議委員會中提出說明，作為後續政策決策參考。

人事總處指出，待遇調整建議經行政院政策決定後，仍須配合中央政府總預算案編列及審議程序，送立法院審查通過，並經總統公布後始生效力。

針對外界關注軍公教待遇調整機制法制化議題，人事總處表示，目前已研擬《軍公教人員待遇調整條例草案》，希望透過專法進一步強化軍公教待遇調整機制。

人事總處說明，草案內容已規劃年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會組成方式、委員遴聘程序，以及適用對象待遇或薪酬事項等規範。本次立法院併案審查所關切的調整項目、調整條件及公教團體代表參與等議題，也已納入草案條文設計。

人事總處表示，相關草案已依程序完成評估並報送行政院，目前正等待行政院排入院會討論，待院會通過後，將依程序送請立法院審議。

另外，行政院主計總處也提到，由於行政院已對外宣布，未來軍公教待遇調整將透過制度化審議機制辦理，並參考軍公教員工待遇審議委員會之建議，同時綜合國家財政狀況及各項經濟指標進行整體評估，又為兼顧政府因應社經情勢變化及當前施政重點彈性，將併同行政院人事行政總處研議結果辦理。未來將視法案研訂情形及行政院政策配合籌編相關預算。

國家發展委員會所提書面報告則是指出，制定軍公教人員待遇調整條例是為健全軍公教員工待遇調整機制，明確規範軍公教人員年度通案待遇調整事項，有助於政府攬才留才，並提升公共服務品質及國家競爭力。

國家發展委員會指出，由於軍公教待遇調整涉及國家財政負擔及總預算資源配置，建議綜合考量經濟成長、民間薪資及政府財政狀況，以兼顧人員權益、人才留任及財政永續。