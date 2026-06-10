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五大市場出口 呈雙位數成長
財政部昨（9）日公布最新出口統計，從市場觀察，5月對五大市場出口皆為雙位數成長，且已連九月上揚。其中5月對中國大陸與香港、東協出口雙創單月新高，前五月東協市場占比達21.4％；對美國、歐洲出口都是單月第三高。
由於科技產品需求旺盛，5月對陸港出口190.3億美元，超越今年3月高點，年增35％則是過去五年來不包含春節月份在內最佳成績。財政部統計處長蔡美娜解釋，這顯示台灣對陸港出口復甦的基礎，有慢慢穩固下來。
5月對美國出口229.4億美元，仍是第一大市場，年增47.9％，主要以資通與視聽產品、電子零組件成長較多。
5月對東協出口達187.7億美元，年增率為90.8％，包括電子零組件、資通與視聽產品、機械、電機產品四貨類皆創單月新高。蔡美娜指出，背後因素固然有AI商機點燃，也與全球產業鏈移動及生產基地分散布局等趨勢有關。
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