五大市場出口 呈雙位數成長

6月以來，華爾街陷入了瘋狂，各家投資銀行使出了渾身解數推銷新股：Goldman Sachs位於曼哈頓的總部大堂已被火箭模型占據；BOA不甘示弱，點亮了它位在紐約中城總部的大樓尖頂，讓整棟樓看起來就像一座準備發射的火箭；幾個街區之外，JPMorgan風風火火的在公園大道總部為數千名客戶舉辦著SpaceX推介會。

2026-06-10 06:01