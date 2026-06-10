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5月出口傳產報喜 看見復甦火花
財政部昨（9）日公布5月出口，電子產品仍扮演中流砥柱，同時傳產也出現復甦火花，5月平均年增率為14.7％，為過去四年半以來不包含春節的最佳表現。
財政部統計處長蔡美娜表示，11個主要出口貨類中，有九貨類成長、兩貨類下滑。
其中電子零組件、資通產品持續挑起大梁，資通與視聽產品因伺服器、顯示卡、儲存媒體、交換器及路由器等，出貨動能相當強勁，5月出口348.4億美元，寫歷年單月次高，年增75.2％。
電子零組件出口268.4億美元，改寫單月新高，年增56％，為近16年來不包含春節月份在內的最大增幅，受AI應用擴展，引發記憶體（DRAM）結構性供需失衡，再加上價格調漲效益帶動下，5月出口值再度攀上新高峰，年增率達1.7倍。
資通與視聽產品跟電子零組件合計出口616.8億美元，年增66.3％。
傳產方面，機械、電機產品不讓科技產品專美於前，5月出口分別為28億美元、18.2億美元，分寫單月新高及次高，年增率各自擴大至22.7％、33.4％。
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