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5月出口突破784億美元 年增51％ 連31紅寫四驚奇

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
進出口示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

財政部昨（9）日公布5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％、連31紅。出口持續火力全開，5月單月電子零組件、機械、外銷中國大陸香港、外銷東協等四項出口規模，都刷新單月紀錄。

財政部指出，今年前五月出口規模3,418.3億美元，已提前超車去年上半年，寫下新紀錄，樂觀預期，今年第2至4季出口規模，可望開啟季季維持逾2,000億美元的新篇章，上半年出口增幅將是近16年同期最強，預期至今年9月，可望寫下連35紅，將是史上「最長紅」。

財政部統計處長蔡美娜分析，隨著AI朝向代理跟推論應用發展，相關硬體效能跟用量都雙雙提升，再加上我國在高階晶片及伺服器擁有強大製造優勢，受到過去這段時間以來產能擴充效益的加持，我國充分掌握到這次龐大的AI商機，使整體出口迎來新的成長紅利。

5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，優於預期，為連31紅。蔡美娜表示，大致可歸納為三項主因。第一，全球AI基礎設施建置潮持續推升先進晶片、伺服器及相關零組件需求；第二，部分科技產品更新換代前的備貨周期已陸續啟動；第三，電子業供應鏈瓶頸及國際原物料行情上揚，帶動出口產品價格調升。

蔡美娜指出，今年前五月出口物價漲幅寫近40年同期最大，若把5月總出口增幅，剔除物價因素後，實質增加率為33.6％，價格上漲約貢獻總出口成長的三成五，量增因素貢獻六成五。

另外，5月進口首度跨越600億美元大關，來到605.7億美元的史上新高，年增54.9％，其中農工原料及資本設備進口皆超越以往高點，反映投資動能維持充足。

主計總處日前預估第2季出口將達2,220億美元，扣除已實現的4月、5月，反推6月出口為759億美元。財政部預估，6月出口規模將來到759億美元至795億美元，年增率為42％至49％。

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