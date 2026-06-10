快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

環部組沼氣發電國家隊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（9）日宣布成立國家級推動平台，籌組「沼氣發電國家隊」，匯集上下游產業包含永豐餘（1907）、正隆（1904）、業興、欣興電子（3037）、長榮鋼鐵（2211）等，未來六年要規模化發展，中央擬投入300億元，啟動沼氣生質能推動旗艦計畫。

環境部為達成「2050淨零排放」並妥善處理生物質資源，昨日啟動「沼氣生質能資源產業聯盟」國家級推動平台，推估生物質資源再利用潛勢可創造相當於13.6億度綠電價值與減少781億元外部環境成本的損耗。

環境部長彭啟明表示，畜牧生長過程的排泄物非常大量，應將其全部回收、變成資源、發電、減少環境汙染，全球先進國家沼氣發電快速增長，歐盟更成立歐洲沼氣協會（EBA）推動，台灣目前沼氣發電大概只占再生能源的1%，現在跨部會結合NGO與企業，推動「沼氣生質能產業聯盟」，先期政府會先規劃188億元推動示範中心。

截至2025年，全國既有設施約50座，潛能利用率僅6%。環境部水保司推估，未來若將生物質充分再利用，每年最大潛在減碳量可達116.7萬公噸，將汙染轉為穩定資源，目標2050年達到100座設施、50%的潛能利用率。

彭啟明指出，環境部日前已函報行政院「沼氣生質能推動旗艦計畫」，結合兆元投資國家發展方案，擬投入300億元，未來將透過「產業串聯、部會整合、法規調適」三箭齊發戰略，整合政府、產業界、學研機構及民間團體，以促參模式將生質能案場推向規模化、系統化與產業化新局，聯盟也將匯集產官學研共識，催生台灣首部《沼氣生質能資源產業發展白皮書》。

聯盟民間召集人循環台灣基金會董事長黃育徵表示，「沼氣發電國家隊」核心在於串聯「動靜脈產業鏈」，這次大會成功匯聚上游（例如漢寶畜牧場、永豐餘、正隆）、中游（例如業興、台以環能）與下游（例如欣興電子、亞氫、長榮鋼鐵）展開對話。

永豐餘 彭啟明 正隆

延伸閱讀

翻轉千萬噸有機廢水變綠能 環境部公私協力籌組沼氣生質能產業聯盟

黃仁勳點出「台灣焦慮」…這些造紙廠默默變廢為寶 成「隱形發電廠」

無人機產業列國家發展重大政策 賴總統：打造台灣為亞洲中心

無人機國家隊將成軍 何欣純：爭取在台中設無人機智慧製造中心

相關新聞

丁學文專欄／超級IPO狂熱席捲股市 資金狂熱還能燒多久

6月以來，華爾街陷入了瘋狂，各家投資銀行使出了渾身解數推銷新股：Goldman Sachs位於曼哈頓的總部大堂已被火箭模型占據；BOA不甘示弱，點亮了它位在紐約中城總部的大樓尖頂，讓整棟樓看起來就像一座準備發射的火箭；幾個街區之外，JPMorgan風風火火的在公園大道總部為數千名客戶舉辦著SpaceX推介會。

外送商機！Grab爭取登台 提3+3在地承諾

東南亞叫車與外送龍頭Grab三月宣布以六億美元價格收購foodpanda台灣外送事業，Grab集團營運董事總經理余偉騰昨天表示，Grab一旦落地台灣，會充分遵守本地法規，並祭出「三＋三在地承諾」，期待能進入台灣市場；對於民眾關切的漲價議題，則表示「會提供可負擔的價格」。

平台業者導入AI 優化服務擴大營收

ＡＩ浪潮席捲全球，各大網站、Ａｐｐ應用服務、社群平台原本就是科技感十足的業者，導入ＡＩ之後，也讓各式互動功能增加，改變民眾日常使用習慣。

股匯背離！台股暴力反彈 熱錢持續撤離

台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。

中信信扶相挺 逾千戶脫貧創業

中信慈善基金會自二○一一年起，與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，迄今邁入第十五年，已協助超過一千戶弱勢家庭成功創業，改善逾二二○○名弱勢兒少的生活困境，並在昨天舉辦二○二六信扶之星表揚典禮，今年十位獲選家長，不僅創業營運超過十八個月、正常繳款並積極配合顧問輔導，也努力經營親子關係，其創業項目涵蓋餐飲、美容、文創藝術及無障礙交通接送服務，展現翻轉人生的韌性與行動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。