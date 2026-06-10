環部組沼氣發電國家隊

環境部昨（9）日宣布成立國家級推動平台，籌組「沼氣發電國家隊」，匯集上下游產業包含永豐餘（1907）、正隆（1904）、業興、欣興電子（3037）、長榮鋼鐵（2211）等，未來六年要規模化發展，中央擬投入300億元，啟動沼氣生質能推動旗艦計畫。

環境部為達成「2050淨零排放」並妥善處理生物質資源，昨日啟動「沼氣生質能資源產業聯盟」國家級推動平台，推估生物質資源再利用潛勢可創造相當於13.6億度綠電價值與減少781億元外部環境成本的損耗。

環境部長彭啟明表示，畜牧生長過程的排泄物非常大量，應將其全部回收、變成資源、發電、減少環境汙染，全球先進國家沼氣發電快速增長，歐盟更成立歐洲沼氣協會（EBA）推動，台灣目前沼氣發電大概只占再生能源的1%，現在跨部會結合NGO與企業，推動「沼氣生質能產業聯盟」，先期政府會先規劃188億元推動示範中心。

截至2025年，全國既有設施約50座，潛能利用率僅6%。環境部水保司推估，未來若將生物質充分再利用，每年最大潛在減碳量可達116.7萬公噸，將汙染轉為穩定資源，目標2050年達到100座設施、50%的潛能利用率。

彭啟明指出，環境部日前已函報行政院「沼氣生質能推動旗艦計畫」，結合兆元投資國家發展方案，擬投入300億元，未來將透過「產業串聯、部會整合、法規調適」三箭齊發戰略，整合政府、產業界、學研機構及民間團體，以促參模式將生質能案場推向規模化、系統化與產業化新局，聯盟也將匯集產官學研共識，催生台灣首部《沼氣生質能資源產業發展白皮書》。

聯盟民間召集人循環台灣基金會董事長黃育徵表示，「沼氣發電國家隊」核心在於串聯「動靜脈產業鏈」，這次大會成功匯聚上游（例如漢寶畜牧場、永豐餘、正隆）、中游（例如業興、台以環能）與下游（例如欣興電子、亞氫、長榮鋼鐵）展開對話。