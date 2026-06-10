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醫療險理賠迎大變革？ 金管會將全面檢討「門診手術、一日手術和居家醫療」

中信信扶相挺 逾千戶脫貧創業

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會昨舉行「二○二六信扶之星表揚典禮」，由衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐（後排右三）與中信慈善基金會副董事長陳國世（後排右四）等人，肯定十位創業家長努力翻轉人生。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會昨舉行「二○二六信扶之星表揚典禮」，由衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐（後排右三）與中信慈善基金會副董事長陳國世（後排右四）等人，肯定十位創業家長努力翻轉人生。圖／中信慈善基金會提供

中信慈善基金會自二○一一年起，與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，迄今邁入第十五年，已協助超過一千戶弱勢家庭成功創業，改善逾二二○○名弱勢兒少的生活困境，並在昨天舉辦二○二六信扶之星表揚典禮，今年十位獲選家長，不僅創業營運超過十八個月、正常繳款並積極配合顧問輔導，也努力經營親子關係，其創業項目涵蓋餐飲、美容、文創藝術及無障礙交通接送服務，展現翻轉人生的韌性與行動力。

單親媽媽林琬晴曾因創業失敗負債，一度連續兩個月沒有收入，只能帶著年幼女兒四處兼差、跑外送，直到接受中信慈善基金會的「信扶專案」免費財務諮詢與創業輔導協助，才重新開設粥品麵店，逐步走出人生困境。林琬晴在「信扶專案」協助下，學習財務管理與創業經營，憑藉自身手藝重新開店販售粥品與麵食，如今收入逐漸穩定，母女倆也告別顛沛流離的生活，開始規劃未來。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐也肯定「信扶專案」成效，並期盼持續公私協力，幫助更多弱勢家庭脫貧。中信慈善基金會副董事長陳國世則表示，弱勢家庭最需要的不只是一次性的補助，而是重新站起來的機會，希望透過長期陪伴與培力，幫助家長重新找回生活主導權，也讓孩子看見未來的希望。中信慈善基金會指出，未來將持續結合金融專業與社會資源，陪伴更多家庭走出貧窮循環，為孩子打造穩定的成長環境。

創業 中國信託商業銀行 扶貧 弱勢家庭

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