平台業者導入AI 優化服務擴大營收

ＡＩ浪潮席捲全球，各大網站、Ａｐｐ應用服務、社群平台原本就是科技感十足的業者，導入ＡＩ之後，也讓各式互動功能增加，改變民眾日常使用習慣。

以外送平台來說，國際平台業者Uber Eats、foodpanda原本就會運用ＡＩ演算法，綜合考量實時交通、天氣與備餐時間，為外送員計算出最快、最順暢的配送路線。

除此之外，國際也有不少外送平台業者，例如Just Eat、Foodora等企業，在歐美、日本等特定城市測試ＡＩ無人車，以及無人機送餐，讓消費者可以無接觸取餐，也可以更快享用美味餐點。

不過，隨著大語言模型（ＬＬＭ）興盛，外送平台業者也開始運用全新ＡＩ模型，提供新型態服務。

Grab過去幾年積極開發ＡＩ應用，旗下已累積超過一千多個ＡＩ模型，尤以Merchant AI最受關注。Grab集團營運董事總經理余偉騰指出，東南亞約有四分之一的商家，每個月都會使用Merchant AI，而使用這個服務的商家，銷售額也成長了百分之十五之多。

此外，包括Uber、Bolt等叫車服務業者也都導入ＡＩ應用。其中Uber近年積極運用ＡＩ優化叫車、外送體驗，系統會結合交通、天氣、本地活動等數據，透過ＡＩ計算出動態價格，並快速媒合消費者與駕駛，讓民眾平均三至四分鐘就可以順利叫車。

不只新興應用業者積極導入ＡＩ，老字號的網站業者Yahoo也在昨天宣布，旗下兩大主力應用程式Yahoo App、Yahoo股市同步升級、導入ＡＩ。

Yahoo自今年三月起已陸續推出多項ＡＩ應用，涵蓋新聞閱讀、內容互動與娛樂體驗等場景，Yahoo媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲表示，Yahoo結合可信內容、專業編輯經驗與ＡＩ技術，使用者從看到新聞進一步知道下一步該關注什麼，「兩款主力Ａｐｐ同步升級，也是我們將ＡＩ帶進日常使用情境的最新展現」。