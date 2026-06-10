外送商機！Grab爭取登台 提3+3在地承諾

東南亞叫車與外送龍頭Grab三月宣布以六億美元價格收購foodpanda台灣外送事業，Grab集團營運董事總經理余偉騰昨天表示，Grab一旦落地台灣，會充分遵守本地法規，並祭出「三＋三在地承諾」，期待能進入台灣市場；對於民眾關切的漲價議題，則表示「會提供可負擔的價格」。

台灣美食外送市場，長期由Uber Eats、foodpanda兩大國際巨頭盤踞，僅有非常少的市場份額由本土業者foodomo、小時達拿下。外送市場近年浮現不少問題，例如外送餐點的定價和外送費用愈來愈高、外送員收入卻愈來愈低，不少消費者也停用外送服務。

資策會ＭＩＣ今年公布「外送大調查」顯示，二○二五年使用外送服務的消費者減少近百分之五，反映台灣外送市場進入高原期，加上外送費用提升、商品普遍單價墊高，影響消費意願。

ＭＩＣ產業分析師杜芸諮指出，今年外送市場呈現兩大趨勢變化，首先，foodpanda、Uber Eats常用比率差距從二○二三年的百分之十六，縮減至二○二五年的百分之一點三，顯示兩大龍頭在台灣市場趨向勢均力敵；第二，各年齡消費者最常用平台為foodpanda，但去年起Uber Eats成為十八至廿五歲年輕人、以及北部外送消費者的首選。

對於Grab想以收購foodpanda進入台灣市場，公平會表示，此案仍處於補件程序，待完成補件後，才會進入正式審查。由於Uber持有Grab約百分之十三股權，是Grab單一最大股東，公平會指出，結合案涉及面向很多，只要與競爭有關面向都會審酌，舉凡持股高低、是否有控制關係等。儘管目前各種產業交互持股是常見現象，公平會在意的是，持股是否有控制力？若有實質影響力，又具有產業競爭關係，就可能納入評估。

面對外界疑慮，余偉騰指出，若能來台灣，Grab一定會遵守外送專法的要求，價格方面，會提供大家「負擔得起的價格」，並以科技提升效率、降低成本。

拓展台灣市場三理由

Grab在東南亞市場經營得有聲有色，選擇台灣作為東南亞以外首個拓展市場，余偉騰說，首先，台灣都市密度高，與東南亞市場相似，有利外送及移動服務發展；其次，台灣民眾經常使用數位科技工具，高度仰賴手機服務，對平台的服務接受度高，讓Grab進入時能快速建立使用基礎；第三，台灣美食文化興盛，消費者早已習慣點餐外送，需求相當明確。這也是Grab重視台灣市場的原因。

Grab針對外送員、合作商家各提出了三大在地承諾。在外送員方面，以「安定、安穩、安全」三大承諾來回應外送夥伴對收入穩定性及工作條件的關切；對於商家也提出三點承諾，分別是安定營運、安穩賦能，以及協助台灣餐飲品牌拓展海外新客群的計畫，讓有意進軍東南亞市場的台灣餐飲品牌，能接觸更多新客群。