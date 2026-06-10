快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

Grab 併 foodpanda 提三承諾

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

東南亞超級App服務商Grab申請收購foodpanda台灣外送業務，但面臨外界諸多質疑。Grab集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）昨（9）日來台提出對外送員三項承諾，強調尊重主管機關審查程序，若獲准合併，將遵守台灣法律和監管要求；但對消費者關注的漲價議題，僅表示「會提供可負擔的價格」。

Grab今年3月宣布以約6億美元收購foodpanda台灣業務，已向Grab向公平會送交申請文件。不過公平會要求說明對產業的影響與價格問題，立委則質疑涉及中資和數據安全等議題，目前Grab還在補件，還須主管機關受理才能進行審查。

針對外界關心員工、外送員、餐廳的轉換與權益，以及消費者權益，余偉騰表示，有關員工和外送員權益的部分，因併購案還在進行，細節仍須討論，但會根據台灣法規照顧員工權益；外送夥伴和餐廳與商家會確保無縫轉換，減少對他們收入影響；現有foodpanda訂閱會員會轉入Grab會員。

Grab對外送員提出三大承諾，包括安定收入、安穩賦能、安全第一。余偉騰表示，會確保轉換期間收入穩定，承諾提供順暢的轉換過程，以科技減少外送員在商家的等待時間，將來對外送員績效以完成訂單為依據，而非配送速度，以及對量體較大的訂單自動拆單並分配給多位外送員配送，避免外送員過度負荷。

針對商家部分，Grab也強調安定營運，科技賦能計畫，包括商家資料自動移轉，提供AI工具協助商家夥伴管理線上業務。

Grab 東南亞 外送

延伸閱讀

Grab 爭取通過收購 foodpanda 提三大承諾 強調未來提供可負擔的價格

Grab：一旦落地台灣 會遵守外送專法 對外送員、商家做出三大承諾

AI輔助、安穩賦能！Grab發表支持台灣外送夥伴、商家的三大在地承諾

影／Grab余偉騰：支持台灣外送與商家夥伴收入3大在地承諾

相關新聞

丁學文專欄／超級IPO狂熱席捲股市 資金狂熱還能燒多久

6月以來，華爾街陷入了瘋狂，各家投資銀行使出了渾身解數推銷新股：Goldman Sachs位於曼哈頓的總部大堂已被火箭模型占據；BOA不甘示弱，點亮了它位在紐約中城總部的大樓尖頂，讓整棟樓看起來就像一座準備發射的火箭；幾個街區之外，JPMorgan風風火火的在公園大道總部為數千名客戶舉辦著SpaceX推介會。

外送商機！Grab爭取登台 提3+3在地承諾

東南亞叫車與外送龍頭Grab三月宣布以六億美元價格收購foodpanda台灣外送事業，Grab集團營運董事總經理余偉騰昨天表示，Grab一旦落地台灣，會充分遵守本地法規，並祭出「三＋三在地承諾」，期待能進入台灣市場；對於民眾關切的漲價議題，則表示「會提供可負擔的價格」。

平台業者導入AI 優化服務擴大營收

ＡＩ浪潮席捲全球，各大網站、Ａｐｐ應用服務、社群平台原本就是科技感十足的業者，導入ＡＩ之後，也讓各式互動功能增加，改變民眾日常使用習慣。

股匯背離！台股暴力反彈 熱錢持續撤離

台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。

中信信扶相挺 逾千戶脫貧創業

中信慈善基金會自二○一一年起，與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，迄今邁入第十五年，已協助超過一千戶弱勢家庭成功創業，改善逾二二○○名弱勢兒少的生活困境，並在昨天舉辦二○二六信扶之星表揚典禮，今年十位獲選家長，不僅創業營運超過十八個月、正常繳款並積極配合顧問輔導，也努力經營親子關係，其創業項目涵蓋餐飲、美容、文創藝術及無障礙交通接送服務，展現翻轉人生的韌性與行動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。