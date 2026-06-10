Grab 併 foodpanda 提三承諾

東南亞超級App服務商Grab申請收購foodpanda台灣外送業務，但面臨外界諸多質疑。Grab集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）昨（9）日來台提出對外送員三項承諾，強調尊重主管機關審查程序，若獲准合併，將遵守台灣法律和監管要求；但對消費者關注的漲價議題，僅表示「會提供可負擔的價格」。

Grab今年3月宣布以約6億美元收購foodpanda台灣業務，已向Grab向公平會送交申請文件。不過公平會要求說明對產業的影響與價格問題，立委則質疑涉及中資和數據安全等議題，目前Grab還在補件，還須主管機關受理才能進行審查。

針對外界關心員工、外送員、餐廳的轉換與權益，以及消費者權益，余偉騰表示，有關員工和外送員權益的部分，因併購案還在進行，細節仍須討論，但會根據台灣法規照顧員工權益；外送夥伴和餐廳與商家會確保無縫轉換，減少對他們收入影響；現有foodpanda訂閱會員會轉入Grab會員。

Grab對外送員提出三大承諾，包括安定收入、安穩賦能、安全第一。余偉騰表示，會確保轉換期間收入穩定，承諾提供順暢的轉換過程，以科技減少外送員在商家的等待時間，將來對外送員績效以完成訂單為依據，而非配送速度，以及對量體較大的訂單自動拆單並分配給多位外送員配送，避免外送員過度負荷。

針對商家部分，Grab也強調安定營運，科技賦能計畫，包括商家資料自動移轉，提供AI工具協助商家夥伴管理線上業務。