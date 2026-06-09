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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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台跟進美強化AI晶片輸陸管制 經濟部回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，持續與美方溝通高科技貨品的違規轉運等議題。圖／本報資料照片
經濟部表示，持續與美方溝通高科技貨品的違規轉運等議題。圖／本報資料照片

外媒報導，台灣政府正考慮嚴格管制銷往中國的AI晶片經濟部對此表示，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。

經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」(EAR)及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制，由於美國是台灣最重要的貿易夥伴，因此，我國持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。

報導也指出，美國2022年已對中國實施晶片出口管制，以防止中國利用輝達先進處理器取得軍事優勢，且現在為防止高階晶片從台灣流向中國，美國利用美台貿易談判的機會，要求台灣強化AI晶片的管制措施，除了擴大管制對象外，也將走私AI晶片的行為，提升至刑事犯罪層級。

針對美方釋出希望台灣加強管制的訊息，經濟部表示，持續與美方溝通高科技貨品的違規轉運等議題，以落實台美雙方共同的出口管制目標。

晶片 經濟部 美國

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