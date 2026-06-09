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新北特搜與台電強強聯手 打造全方位電塔救援防護網

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府消防局與台電台北供電區營運處簽署MOU。新北市政府消防局／提供
新北市政府消防局與台電台北供電區營運處簽署MOU。新北市政府消防局／提供

新北市政府消防局與台灣電力股份有限公司台北供電區營運處，9日下午簽署「合作備忘錄（MOU）」。新北市消防局表示，這次簽署象徵市府防救災力量與國家關鍵基礎設施單位的深度結盟，雙方未來將針對「高空電塔實戰訓練」及「特殊場域危害辨識與斷電控管」兩大核心面向展開全方位互惠合作。

由於新北市轄區廣闊，境內高壓電塔及輸電設施分布極廣，此類場域高度動輒達60公尺以上，且處於高壓感電環境，救援難度極高。透過本次備忘錄，台電將定期提供電塔場域供消防局高角度救援隊進行實戰訓練，並指派專業人員協助斷電及安全控管。同時，台電內部辦理作業安全講習時，消防局也將指派專業人員到場，針對到院前緊急醫療救護、高空創傷情境模擬及緊急救援器材操作等提供指導。

消防局局長陳崇岳表示，電塔救援任務極具危險性，若無電力專業人員的即時橫向協作與電力中斷安全隔離，第一線搜救隊員將面臨極大挑戰。本次合作不僅是跨機關技術互惠的雙贏示範，期盼透過本次MOU的簽署，將常態化的人才培育、實戰演練與救災協作融為一體，為新北市民建構最堅實的高空特殊領域防護網。

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