快訊

雨彈狂炸！ 高雄六龜單日累積雨量近300毫米 中南部一路下到下周

雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波

台帛合作 蕭美琴視察島嶼開發、參訪水產中心和醫院

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出訪友邦帛琉。總統府／提供
副總統蕭美琴出訪友邦帛琉。總統府／提供

副總統蕭美琴出訪友邦帛琉，9日視察Malakal島開發計畫執行情形，並參訪帛琉國家水產中心，以及帛琉國家醫院、國家博物館。

蕭美琴表示，此次訪問帛琉其中一項任務，即是了解與見證台帛過去努力合作推動的成果，今日參訪長堤公園聽取世曦工程團隊說明相關規劃，未來他們也會持續與當地居民溝通，確保各項建設符合在地居民需求，期盼讓帛琉除了海洋風光吸引遊客，也能透過建置陸上設施打造新的亮點。

蕭美琴談到，帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心也是台帛合作的重點，台灣技術團過去幾年在此養殖虱目魚等食用魚種，有助在地經濟發展。由於帛琉相當重視海洋保育，因此在食用魚供應方面，推廣養殖產業仍是重要發展方向。

她提到，昨日帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）也親自說明其對國家發展的願景及規劃，其中即包括推廣養殖產業。以虱目魚為例，除作為食用魚種外，也希望可作為鮪魚的釣餌之用。未來台灣專業的技術團會持續發展既能兼顧帛琉生態又符合經濟所需的產業模式。

此外，蕭美琴也說，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，衛福部次長林靜儀過去也多次到訪帛琉了解醫療需求，近幾年在衛福部、外交部努力下，持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量。

蕭美琴表示，此次行程中，見證許多雙方合作領域的成果，其中包括基礎建設、農業、水產養殖、文化及教育等，很感謝也有機會親眼見證在公共衛生領域的合作成果。

蕭美琴強調，公共衛生確實是至關重要的領域，也是賴清德總統施政的優先事項。賴總統是台灣歷史上首位醫生出身的總統，自就任以來，即高度重視公共衛生，這是其專業領域的一環，他同時也親自主持「健康台灣推動委員會」。

蕭美琴回憶道，賴總統擔任副總統期間，出訪巴拉圭或宏都拉斯等國時，總是高度關注公共衛生計畫，顯見這是賴總統的重要施政優先項目，感謝台帛夥伴關係讓台灣有機會成為世界上一股良善的力量，展現積極促進公共衛生與全球健康的熱忱與貢獻。

帛琉 蕭美琴

延伸閱讀

蕭副總統視察馬拉卡島開發 盼打造帛琉觀光新亮點

宴帛琉傳統領袖 副總統穿原民設計服飾強調南島連結

蕭副總統見證道路完工剪綵 盼台帛持續攜手合作

蕭副總統赴帛琉國會演說 見證無人機捐贈與展演

相關新聞

台帛合作 蕭美琴視察島嶼開發、參訪水產中心和醫院

副總統蕭美琴出訪友邦帛琉，9日視察Malakal島開發計畫執行情形，並參訪帛琉國家水產中心，以及帛琉國家醫院、國家博物館。

卓榮泰：人口對策新戰略 父母企業政府組鐵三角

行政院長卓榮泰今天說，父母照顧小孩，企業支持父母，政府支持企業，打造堅固鐵三角，台灣人口對策新戰略才可能徹底成功，且這是...

款宴法國國民議會訪團 韓國瑜：感謝長期為台發聲

立法院長韓國瑜今天款宴法國國民議會外交委員會書記游蘇法訪團。韓國瑜說，感謝法國友人長期在國際場合為台灣發聲與提供協助；近...

賴總統批今年度預算沒過史上最荒謬 國民黨團：你才違憲違法

國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。

修刑訴法遭轟「柯文哲條款」 民眾黨：賴總統也曾主張限縮羈押事由

民眾黨立法院黨團提案修正「刑法訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批評是民眾黨前主席柯文哲條款。民眾黨今表示，過去前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德總統也曾提案修正刑訴法，如今民進黨卻司法理念大轉彎。

批銓敘部為德不卒 翁曉玲：民進黨只會欺負軍公教

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關法案，國民黨立委翁曉玲今表示，這幾天退休公教朋友們陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的「新版退休金審定函」。雖然核發更新版審定函作業時間拖了半年，但銓敘部終究在承諾時間內完成核發作業，安了退休公教人員的心，不追究先前的延宕過失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。