台帛合作 蕭美琴視察島嶼開發、參訪水產中心和醫院

副總統蕭美琴出訪友邦帛琉，9日視察Malakal島開發計畫執行情形，並參訪帛琉國家水產中心，以及帛琉國家醫院、國家博物館。

蕭美琴表示，此次訪問帛琉其中一項任務，即是了解與見證台帛過去努力合作推動的成果，今日參訪長堤公園聽取世曦工程團隊說明相關規劃，未來他們也會持續與當地居民溝通，確保各項建設符合在地居民需求，期盼讓帛琉除了海洋風光吸引遊客，也能透過建置陸上設施打造新的亮點。

蕭美琴談到，帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心也是台帛合作的重點，台灣技術團過去幾年在此養殖虱目魚等食用魚種，有助在地經濟發展。由於帛琉相當重視海洋保育，因此在食用魚供應方面，推廣養殖產業仍是重要發展方向。

她提到，昨日帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）也親自說明其對國家發展的願景及規劃，其中即包括推廣養殖產業。以虱目魚為例，除作為食用魚種外，也希望可作為鮪魚的釣餌之用。未來台灣專業的技術團會持續發展既能兼顧帛琉生態又符合經濟所需的產業模式。

此外，蕭美琴也說，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，衛福部次長林靜儀過去也多次到訪帛琉了解醫療需求，近幾年在衛福部、外交部努力下，持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量。

蕭美琴表示，此次行程中，見證許多雙方合作領域的成果，其中包括基礎建設、農業、水產養殖、文化及教育等，很感謝也有機會親眼見證在公共衛生領域的合作成果。

蕭美琴強調，公共衛生確實是至關重要的領域，也是賴清德總統施政的優先事項。賴總統是台灣歷史上首位醫生出身的總統，自就任以來，即高度重視公共衛生，這是其專業領域的一環，他同時也親自主持「健康台灣推動委員會」。

蕭美琴回憶道，賴總統擔任副總統期間，出訪巴拉圭或宏都拉斯等國時，總是高度關注公共衛生計畫，顯見這是賴總統的重要施政優先項目，感謝台帛夥伴關係讓台灣有機會成為世界上一股良善的力量，展現積極促進公共衛生與全球健康的熱忱與貢獻。