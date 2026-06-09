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「中興新村亮起來」民眾熱情參與 中興會堂正式啟用

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
活動結合燈光展演、音樂演出、特色市集及互動體驗等多元內容，吸引大批民眾參與。國發會／提供
活動結合燈光展演、音樂演出、特色市集及互動體驗等多元內容，吸引大批民眾參與。國發會／提供

國發會斥資1億餘元完成中興新村中興會堂整建工程，特別舉辦「中興新村亮起來-LIGHT‧PRINT‧MARKET」活動，以整修完成後重新啟用的中興會堂為核心場域，結合燈光展演、音樂演出、特色市集及互動體驗等多元內容，首日活動就吸引約2萬餘人次參與，展現中興新村場域活化成果。

中興會堂啟動儀式，由國發會副主任委員彭立沛與現場來賓共同啟動燈光展演，正式點亮整修完成的中興會堂，象徵中興新村重要歷史場域重新啟用。

彭立沛表示，中興會堂興建於民國46年，為中興新村具代表性的歷史建築，國發會在行政院支持下，投入超過1億元經費推動修復工程，歷經6年多努力完成整建活化。

本次修復工程兼顧耐震強化、設備更新及燈光美學設計，不僅提升歷史建築使用品質，也讓中興會堂成為中興新村新的夜間景觀亮點。

活動同時也是中興新村地方創生育成村第4期38組團隊的結業典禮，育成村已培育多期青年團隊，形成多元創生聚落，並以卓越的組織運作與深耕社會責任的具體成效，獲得2026年美國泰坦創新大獎(TITAN Innovation Awards)「組織卓越創新-社會責任卓越」類別金獎。

未來將持續透過政策資源與跨部會合作，支持青年與在地團隊在此發展，讓中興新村成為結合生活、文化與創新創業的重要場域。

本次活動期間，中興會堂燈光展演成為夜間亮點，透過光影設計結合建築立面，呈現中興新村歷史建築特色與文化氛圍，吸引許多民眾駐足欣賞與拍照打卡。

現場並規劃創生市集、音樂表演及園區互動體驗等活動，邀集多組地方特色品牌與創生團隊參與，展售文創設計、特色餐飲及生活選品，讓民眾在參與活動的同時，也能感受中興新村逐步形成的創新與生活能量。

國發會完成中興會堂整建，特別舉辦「中興新村亮起來-LIGHT‧PRINT‧MARKET」活動。國發會／提供
國發會完成中興會堂整建，特別舉辦「中興新村亮起來-LIGHT‧PRINT‧MARKET」活動。國發會／提供

中興會堂燈光展演成為夜間亮點，呈現中興新村歷史建築特色與文化氛圍。國發會／提供
中興會堂燈光展演成為夜間亮點，呈現中興新村歷史建築特色與文化氛圍。國發會／提供

國發會 中興新村

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