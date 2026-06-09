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財部：出口好光景延續3亮點 9月將寫連35紅新紀錄

中央社／ 台北9日電
今年5月出口規模值續寫歷年單月次高紀錄，財政部官員指出，短期內將看到3大亮點，包括第2季起，每季出口值將展開超過2000億美元新篇章，上半年出口篤定創下近16年來最強勁成長紀錄，以及9月可望打破史上最長上升週期紀錄，寫「連35紅」。圖／聯合報資料照片
今年5月出口規模值續寫歷年單月次高紀錄，財政部官員指出，短期內將看到3大亮點，包括第2季起，每季出口值將展開超過2000億美元新篇章，上半年出口篤定創下近16年來最強勁成長紀錄，以及9月可望打破史上最長上升週期紀錄，寫「連35紅」。圖／聯合報資料照片

今年5月出口規模值續寫歷年單月次高紀錄，財政部官員指出，短期內將看到3大亮點，包括第2季起，每季出口值將展開超過2000億美元新篇章，上半年出口篤定創下近16年來最強勁成長紀錄，以及9月可望打破史上最長上升週期紀錄，寫「連35紅」。

財政部公布5月海關進出口貿易初步統計，5月出口784.8億美元、進口605.7億美元，分別為歷年單月次高與新高紀錄，年增率為51.7%、54.9%。此外，累計前5月出口3418.3億美元，年增48.7%，已提前刷新歷年上半年最高紀錄。

財政部統計處長蔡美娜分析，隨著人工智慧（AI）陸續朝代理、推論、應用發展，相關硬體效能及用量雙雙提升，加上台灣在高階晶片、伺服器擁有強大製造優勢，又受到過去這段時間以來產能擴充效應加持，使台灣能夠掌握到這波龐大的AI商機，讓整體出口迎來新的成長紅利。

蔡美娜指出，台灣主要科技大廠對營運前景普遍都抱持正面看法，行政院主計總處在最新預測當中，大幅調高今年展望，因此預料這波出口的好光景可以持續下去，研判短期內將會看到3個亮點。

蔡美娜表示，首先，從今年第2季開始，可以正式開啟「每季出口值超過2000億美元規模」的新篇章，並延續到年底；再來，今年上半年出口篤定可創下近16年來，同期最強勁的成長，且主計總處預測出口年增幅47.5%達標機率高度審慎樂觀。

蔡美娜說，第3個亮點是，到今年第3季末，應該有相當高機率可以一舉打破史上最長上升週期、民國74年11月到民國77年8月之間「連34紅」的紀錄，這是因為5月出口年增率已達成「連31紅」紀錄，8月將「平34紅」，9月則可望正式打破紀錄。

至於6月出口表現，蔡美娜說明，主計總處預估第2季出口規模值為2220億美元，扣除4、5月已實現數據，反映主計總處對6月出口值預估為759億美元。基於新的資料已出爐，統計處預估6月出口水準值會介於759億美元至795億美元之間，年增率介於42%至49%之間。

全年出口表現方面，蔡美娜表示，主計總處已上修全年出口年增率預測至39.8%，增幅為近50年來最大，規模值亦可望創新高。

財政部

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