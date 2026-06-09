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法國民議會來訪 林佳龍：盼台法成為共享價值、共創繁榮最佳夥伴

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍8日於外交部接待法國國民議會外交委員會書記游蘇法（Estelle Youssouffa）率領的訪團。林佳龍表示，近期來自法國的訪客絡繹不絕，從4月接待法國參議院第一副議長孟岱立（Didier Mandelli）訪台，到5月底頒贈「睦誼外交獎章」予國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel），再到此次與法國國民議會訪團會晤，一次次對談與交流，都讓台灣與法國更加貼近。

林佳龍表示，今年4月中國大陸不顧飛航安全，以政治手段操弄第三國飛航情報區，干擾總統賴清德出訪史瓦帝尼時，游蘇法議員第一時間就在社群媒體公開聲援台灣，一同訪台的國民議會國防工業研究小組副主席高希優議員（Thomas Gassilloud）也強調，將捍衛台海自由航行權、國際法，並支持深化台法關係。

林佳龍感謝來訪議員們總是以實際行動不遺餘力支持台灣。他表示，近年來台法之間的商務投資與貿易不斷增加，在科技上的合作也更加密切。目前台灣政府正積極推動賴總統提出的「五大信賴產業」，林佳龍認為，法國將是台灣最佳國際合作夥伴之一，特別是台灣掌握AI人工智慧產業鏈，將可協助歐洲達成「再武裝」及「再工業化」的目標。

兩位議員也看好台法之間產業合作的潛力。游蘇法議員提到，她所代表的選區馬約特島位於印度洋，距離非洲國家莫三比克不遠。對台灣企業而言，投資馬約特島不僅可享有歐盟制度的保障，更可將其作為進入非洲市場的門戶。高希優議員也表示，台灣深化與法國的經貿關係，實際上就是進一步連結歐洲4億人口市場與全球4億法語人口的網絡。

「台法合作潛力無窮」林佳龍表示，法國在航太、衛星通訊及能源產業執世界之牛耳，台灣則在半導體、AI人工智慧等領域領先全球，雙方優勢產業互補，正是彼此最好的合作夥伴。林佳龍期待台法持續深化交流與產業合作，攜手創造「一加一大於二」的效果，成為共享價值、共創繁榮的最佳夥伴。

林佳龍 法國 外交部

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