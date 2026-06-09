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經部更新戰略性高科技貨品出口實體管制清單 新增265個涉武擴活動實體

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部國際貿易署定期召開跨部會審查會議，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁考量，於6月9日發布，新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、土耳其、中國大陸、阿拉伯聯合大公國等265個實體及移除13個實體。

貿易署表示，相關更新作業係依貿易法第13條授權，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有逾11,480個實體與個人列入該名單。

貿易署表示，國內廠商倘欲出口予我國出口實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。另，海關將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。

國際貿易署提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。

目前戰略性高科技貨品出口實體管名單(總表)，以及本次更新名單，請參考國際貿易署官網：https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=4433&pid=725764

伊朗 土耳其 阿拉伯

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