經部更新戰略性高科技貨品出口實體管制清單 新增265個涉武擴活動實體

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）9日於台中舉辦「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動，經濟部表示，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，雖然面對近期國防特別預算調整所帶來的挑戰，業界仍有信心並看好全球民主供應鏈發展趨勢，經濟部會作為業者的後盾，持續深化技術研發與國際合作，展現臺灣無人機產業鏈的韌性與發展潛力。

2026-06-09 16:35