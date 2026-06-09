經部SBIR補助加碼見效 核定件數年增逾4成

經濟部中小及新創企業署今天表示，為協助中小企業投入創新研發，今年起提高中央型SBIR（小型企業創新研發計畫）補助額度後已見成效，截至目前共核定52件補助案、件數較去年同期成長44%，核定金額逾新台幣7800萬元，其中多數案件聚焦於AI應用導入及數位轉型。

中企署今天舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果」記者會。中企署長李冠志表示，SBIR是協助中小企業取得研發第一桶金的重要政策工具，自1999年推動以來，已核定超過8100件計畫，累計投入補助經費約129.6億元，並帶動企業研發投資約242億元，投入研發人力約6800人。

中企署表示，SBIR依據企業不同發展需求，主要分為地方型、中央型及跨域型3種類型，其中地方型聚焦地方特色產業，中央型則支持產業技術創新與服務升級，跨域型則是鼓勵中小及新創企業領域共同合作，運用科技或商業模式創新，帶動產業升級轉型。

針對中央型、地方型與跨域型SBIR的分工，李冠志表示，地方型由各縣市政府執行，中央型及跨域型則由中企署推動。經濟部每年編列約3.5億至4億元預算，其中約2億元提供地方政府辦理地方型SBIR，其餘約1.5億元用於中央型及跨域型計畫。

李冠志指出，因應產業升級需求，中企署去年底公告調高中央型SBIR補助上限，先期研究（Phase 1）補助額度由100萬至150萬元，研究開發（Phase 2）由1000萬提高至1200萬元，加值應用（Phase 2+）由500萬提高至600萬元，希望協助企業投入更高技術門檻研發。

李冠志表示，中央型SBIR今年截至目前已核定52件補助案、補助金額約7891萬元，此外，今年起也新增專利申請費用，國內專利每案最高補助3萬元、國外專利最高補助10萬元，鼓勵企業布局智慧財產權，至今已協助4家核定廠商，共計10.3萬元。

李冠志指出，跨域型SBIR今年將聚焦深科技領域，包括AI應用、無人機、無人船、導航定位系統及淨零技術等，並強化AI在製造業品質檢測、生產管理、高齡照護及運動科技等場域的應用。

在未來推動方向方面，他表示，中央型與地方型SBIR明年也將進一步強化合作，希望地方政府遴選的計畫能與國家策略產業方向接軌，帶動中小企業數位與淨零雙軸轉型。

記者會也邀請多家獲補助企業分享研發成果。鑫榮機械總經理特助王邦任表示，公司為汽車零組件製造廠，過去面臨老舊加工設備占地大、耗能高，以及老師傅技術傳承與缺工等挑戰。在SBIR計畫支持下，公司投入研發車用煞車活塞系統，將傳統臥式機台改良為立式設計，使設備占地空間減少逾8成、能耗降低逾5成，產能提升151%。未來也規劃持續申請中央型SBIR補助，進一步導入AI技術，推動智慧製造轉型。

遊山茶訪執行副總經理陳冠霖表示，茶葉拼配高度仰賴老師傅長年經驗，培養人才往往需耗費10年以上時間，公司透過SBIR補助開發AI視茶平台，將老師傅的拼配經驗數位化，建立可量化的品質管理系統，協助維持茶葉品質一致性，並成功打入英國、法國及韓國等國際茶商供應鏈。