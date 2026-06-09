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台灣卓越無人機海外商機聯盟9日大會師 經部：非紅供應鏈方向不變！

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）9日於台中舉辦「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動，經濟部表示，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，雖然面對近期國防特別預算調整所帶來的挑戰，業界仍有信心並看好全球民主供應鏈發展趨勢，經濟部會作為業者的後盾，持續深化技術研發與國際合作，展現臺灣無人機產業鏈的韌性與發展潛力。

9日「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動由賴清德總統親自出席，與經濟部次長何晉滄、聯盟成員以及現場超過百位產業代表，共同見證台灣無人機產業發展成果。

經濟部強調，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，未來將持續透過研發補助資源、國際合作鏈結及驗證量能建置等措施，協助業者投入關鍵技術開發，並持續協調跨部會推動測試驗證、資安檢測及國際認證機制，提升產業自主能力與國際競爭力。

經濟部提到，針對近期國防特別條例審議結果，部分原規劃用於國內商購、委託製造及國防產業鏈建構等相關預算未能納入通過版本，與會業者普遍表達遺憾。業者指出，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積特性，穩定且可預期的市場需求對於關鍵技術研發、量產能量建置及人才培育至關重要。原規劃相關採購與產業鏈建置措施，不僅有助於提升國家防衛韌性，更能帶動關鍵零組件自主化及供應鏈升級，對產業長期發展具有重要意義。

賴總統於活動中與聯盟產業代表進行座談交流，聽取業界對無人機產業發展及海外市場拓展的建言，並就未來政策推動方向交換意見。隨後參觀由15家國內業者共同籌組的展示區，包含無人機整機、光學酬載、飛控電腦等產品。現場業者也分享近期拓展國際市場及參與全球供應鏈合作的經驗，展現台灣無人機產業從關鍵零組件、系統整合到整機製造的完整實力，以及積極布局全球市場的豐碩成果。

無人機 經濟部 台中

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