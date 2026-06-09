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5月出口784億美元再衝單月次高 財部估第2至第4季規模維持逾2千億美元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部9日公布5月進出口統計，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。聯合報系資料照
財政部9日公布5月進出口統計，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。聯合報系資料照

財政部9日公布5月進出口統計，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。財政部分析，AI應用持續深化以及相關基礎設施布建，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2千億美元。

在出口部分，由於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關產品出貨持續擴增，加上外銷價格調漲效應，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。

在進口部分，因AI產業之全球供應鏈分工、出口引申需求活絡，以及國際原油、基本金屬等行情上漲，進口金額也來到605.7億美元、創單月新高，年增54.9％。

從主要貨品來看，出口多較上年同月成長，資通與視聽產品、電子零組件增幅各達75.2％、56％，電子零組件規模值創單月新高；排除兩貨類的出口平均增14.7％，其中礦產品因油品價格推升及基數低，出口增72.4％，機械因全球半導體業積極擴產及AI相關需求外溢，出口值亦創高，年增22.7％，電機產品增33.4％。

主要市場部分，五大市場出口均呈雙位數上升，其中對東協出口規模、年增率90.8％齊創歷年單月新高，對美國、歐洲分別年增47.9％、40.3％，對中國大陸與香港、日本各增35.4％、32.3％，對陸港出口值亦為單月最高。

展望未來，財政部分析，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制，但隨AI應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，帶動相關產品需求成長，加以我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助支撐外銷動能，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2千億美元。

美國 財政部

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