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無人機國家隊將成軍 何欣純：爭取在台中設無人機智慧製造中心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天參加在台中舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，民進黨台中市長參選人、立委何欣純也陪同，她表示未來持續爭取中央在台中設置無人機智慧製造中心，串聯產官學研資源，讓台中成為台灣無人機產業鏈中最關鍵的智慧製造基地。。

何欣純表示，總統提到2025年台灣無人機外銷已達29億元，目標在2030年達到400億元產值，台中很多廠商過去就在航太、精密加工、零組件製造與系統整合領域積累多年實務經驗，若政府資源更精準投入，讓台中企業進入無人機國際供應鏈，就能讓在地產業升級、創造就業，帶動市民生活更好。

何欣純表示，過去有人形容機器人產業是「大腦在台北、身體在台中」，台中的企圖心不應只做身體，也要做頭腦，無人機產業同樣如此，台中不能只是製造基地，更要成為研發、測試、製造、整合與國際商務布局的重要新核心，讓軟硬體整合都能在台中實現。未來她會持續爭取中央在台中設置無人機智慧製造中心，並串聯產官學研資源，讓台中成為台灣無人機產業鏈中最關鍵的智慧製造基地。

賴總統今天提到國防特別預算及中央政府總預算延宕問題，何欣純表示，一定全力支持國防自主、產業升級與無人機相關預算，這些預算關係到台灣自己的產業機會與勞工就業，也呼籲台中藍白立委應以國家利益、產業發展與台中未來為優先，盡速讓相關預算與政策通過，不要耽誤國防自主與產業轉骨升級。

台中 無人機 何欣純

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