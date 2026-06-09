快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

營造友善職場 勞動部「員工協助方案」訓練免費報名

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為支持企業營造關懷友善職場勞動部鼓勵企業推動「員工協助方案（EAP）」，透過多元化宣導及輔導策略，期盼引導企業重視員工關懷與健康，落實推動工作與生活平衡措施。

為協助企業發展適合員工的友善措施及建立員工協助方案機制，勞動部辦理「專家入場輔導」服務，媒合實務專家親自入場輔導，協助企業針對內部組織文化與員工需求，盤點相關資源、規劃特色方案及評估推動成效等。自2021年起至2025年止，已入場協助246家次企業推動員工關懷措施。

為推廣員工協助方案理念，提升企業規劃友善措施的專業知能，勞動部定期辦理「員工協助方案教育訓練」及「工作生活平衡實務講座」，邀請實務專家及優良企業分享推動經驗與作法，培力企業全方位建立員工關懷措施。

企業參與情形踴躍，參訓人數逐年提高，從2021年1,146家增加至2025年2,195家，今年報名參訓家數更已近3,000家，顯見企業對推動員工協助方案的重視。

勞動部呼籲企業重視員工身心健康與工作生活平衡，鼓勵事業單位善用勞動部各項資訊與資源，齊心打造令員工幸福有感、安心穩定工作的友善職場。2026年下半年專題講座及訓練課程皆採免費報名，包括：

6月25日（四）線上辦理「突發事件管理全攻略：職場危機與申訴處理注意事項」及「如何推動工作與生活平衡，建造全方位員工照顧措施」，協助企業強化應變能力，及邀請優良企業分享友善家庭照顧措施推動作法。

7月16日（四）線上舉辦「銀髮力×人才再設計：打造跨世代永續勞動力」，鼓勵企業借重資深人才經驗，營造跨世代合作文化。

7月17日（五）及9月15日（二）分別於台中及台北實體辦理「EAP專業人員訓練規劃及執行班」，透過模擬案例分組演練，協助企業建立員工關懷機制。

7月30日（四）實體辦理「AI時代混合辦公模式下的組織領導」，教導企業如何與時俱進，發展遠端工作的管理模式。

8月13日（四）線上舉行「職場心理危機急救對策：風險預警與介入策略」，增進企業對員工身心狀況的預警及處理能力。

職場 勞動部

延伸閱讀

兆豐證券首度舉辦家庭日員工眷屬共襄盛舉 打造永續幸福職場

東浦精密光電攜手元大銀行 推出員工持股信託

Coupang 酷澎擴大舉辦員工捐血公益行動 首度延伸至物流中心

政大推團隊制ESG跨領域實習 銜接企業永續專案

相關新聞

5月出口784億美元再衝單月次高 財部估第2至第4季規模維持逾2千億美元

財政部9日公布5月進出口統計，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。財政部分析，AI應用持續深化以及相關基礎設施布建，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2千億美元。

賴總統：無人機 Green UAS 在台驗證即可外銷 估2030年產值400億元

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構，台灣生產的無人機，在台直接驗證後即可外銷，對產業發展莫大幫助。預計2030年，達成將台灣無人機產值提升至新台幣400億元的目標。

無人機產業列國家發展重大政策 賴總統：打造台灣為亞洲中心

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，政府以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標。

美國花生零關稅衝擊？總統曾喊話不用擔心 雲林一期花生開盤價跌3成

雲林縣是全台最大花生產區，今年4月底傳出美國花生將以零關稅進口台灣，引發農民與產業界高度關注。當時花生業者成示警價格恐受衝擊，賴清德總統為此表示，美國花生難與國產花生競爭，不利台灣農業的消息多屬對岸謠言，呼籲農民不用過度擔憂。但近日雲林一期花生進入採收期，產地價格明顯走跌，目前每台斤乾燥帶殼花生僅30至35元，較去年同期下跌約3成，業者直言「一個多月前就已示警，農糧署毫無作為」。

AI 產業3局上半、股價已是7局下半？專家：資金該轉入不動產

台股連日大幅震盪，宏大國際資產總經理陳益盛表示，許多財經專家說現在的AI產業才在棒球賽的3局上半，還有很大的成長空間，但3局上半可能只說對了一半，因為AI產業的股價可能已經到7局下半了。

穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。